ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) после успешного внедрения ERP-системы Oracle на одном из своих предприятий принял решение о расширении ERP-системы Oracle E-Business Suite на весь холдинг и внедрении полномасштабного корпоративного решения, объединяющего продажи, закупки и управление ресурсами предприятия. Эта гибридная система для автоматизации основного производственного кластера в Туле будет развернута в облаке и на площадках предприятия, поддерживая его готовность к вызовам «Индустрии 4.0» и способствуя цифровой трансформации ПМХ.

Концепция цифрового предприятия выстраивается в рамках текущей ИТ-стратегии холдинга. В цифровизации участвуют практически все его подразделения. Предприятие ставит задачу цифровизации бизнеса для более эффективного управления.

«Сегодня без технологий «Индустрии 4.0» любой завод окажется просто «железом» в поле. Цифровые решения нужны, чтобы обеспечить как его быстрый и успешный запуск, так и развитие, повышение конкурентоспособности, - рассказал Дмитрий Лютак, директор по ИТ Промышленно-металлургического холдинга. – Интегрированная информационная система на основе бизнес-приложений Oracle стала для нас еще одним шагом к построению современной компании, способной успешно работать в сложных условиях рынка и сохранять финансовую устойчивость. На очереди - новые цифровые бизнес-модели на основе облачных сервисов Oracle SaaS, позволяющие расширить спектр предоставляемых услуг. Мы уверены, автоматизация нашего основного производственного кластера в Туле с использованием гибридного облака обеспечит наиболее эффективную поддержку нашего развития».

Новейшая ERP-система помогла ПМХ в сжатые сроки построить и запустить современное металлургическое производство - строящийся литейно-прокатный комплекс. Единая информационная система на основе Oracle E-Business Suite обеспечила высокую эффективность управления бизнес-процессами и позволила добиться максимальной прозрачности в системе производственного и финансового планирования, закупок и учета ресурсов партнера ПМХ – Литейно-прокатного комплекса «Тулачермет-Сталь».

В соответствии с проектом ее расширения, развития и тиражирования, интегрированная информационная система охватит практически все области хозяйственной деятельности предприятий холдинга, в том числе управление финансами, логистикой и заказами, включая цепочки поставок, а также непрерывным производством, проектами, техническим обслуживанием, нормативно-справочной информацией.

Сегодня на всех предприятиях ПМХ уже внедрена система консолидации финансовой и управленческой отчетности на базе решений Oracle Hyperion Financial Management и единая система закупок и взаимодействия с поставщиками на базе Oracle Sourcing и Oracle SLM. На стадии внедрения находится облачная система на основе Oracle CX Cloud (включая Oracle Sales Cloud и Oracle CPQ). Интегрированное с Oracle E-Business Suite быстро развертываемое облачное решение с доступом к системе из любой точки мира даст возможность автоматизировать продажи, гарантировать прозрачность и контроль ценообразования.

Крупномасштабный проект начался с внедрения Oracle E-Business Suite. Это позволило реализовать поддержку управления строительством и монтажом прибывающего оборудования, а затем - сформировать систему управления работающим производством. Комплексное решение дало возможность управлять основными бизнес-процессами на металлургическом предприятии.

Данный этап обеспечил контроль сроков и бюджета строительства завода, прозрачность процессов строительства, помог повысить эффективность взаимодействия с подрядчиками и поставщиками, подготовить нормативную базу для будущей эксплуатации завода, а также создать прототип системы для дальнейшего внедрения в группе компаний.

Проект расширения системы на предприятия холдинга охватывает полный цикл – от планирования продаж и производства до управления финансами и оценки результатов деятельности.

ИТ-видение ПМХ предполагает интеграцию всех процессов в рамках предприятий холдинга. Все данные об операционных процессах, их эффективности, управлении качеством и операционном планировании доступны в реальном времени. Интеграция охватывает также поставщиков, потребителей и ключевых партнеров. ПМХ выбрал и развертывает облачную систему управления взаимоотношениями с покупателями – Oracle Sales Cloud, входящую в портфолио Oracle CX Cloud и электронно-торговую площадку на основе Oracle SLM.

«Мы поздравляем Промышленно-металллургический холдинг с завершением значимого этапа цифровой трансформации. Динамичное развитие и полученные результаты подтвердили правильность выбора, а облачные решения открывают новые рыночные возможности, - отметил Олег Порецкий, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. – В условиях, когда объемы данных и количество транзакций продолжают расти, необходимы решения, предоставляющие гибкость, возможность легко масштабировать используемые ресурсы для работы с данными и управления информацией и основанные на самых передовых технологиях, задействующие самую перспективную функциональность для уникальных бизнес-задач. Мы рады приветствовать ПМХ в числе наиболее инновационных компаний, использующих облачные сервисы Oracle по всему миру».

Промышленно-металлургический холдинг – российская вертикально-интегрированная металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является крупнейшим мировым экспортером товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России. Ключевые производственные активы Группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.