Panasonic тестирует концепт самоуправляемого автомобиля на японских дорогах

Panasonic совместно с властями японской префектуры Фукуи и города Эйхейдзи начала тестирование экспериментального самоуправляемого автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальности. В роли полигона выступает шестикилометровая пешеходная дорога Эйхейдзи Маи-роад, соединяющая железнодорожную станцию Эйхейдзи-гучи и храм Дайхонзан Эйхейдзи в одноименном городке на западе Японии.

Это первое «живое» тестирование автопилота Panasonic, до сих пор не покидавшего закрытые площадки в разных районах Японии: в Йокогаме (префектура Канагава), Кейханне (префектура Киото) и Кадоме (префектура Осака). Оно должно подтвердить технические возможности самоуправляемого концепта и перспективы его коммерческой эксплуатации.

Эйхейдзи Маи-роад построена на месте демонтированной железнодорожной ветки транспортной компании Keifuku Electric Railroad. Сегодня она соединяет несколько поселков и является «последней милей» для туристов, приезжающих к храму Дайхонзан Эйхейдзи. Прилегающий к дороге район, как и многие другие в Японии, характеризуется низкой рождаемостью и постепенным старением населения, поэтому вопросы передвижения местных жителей обретают все большую остроту. Власти Эйхейдзи и префектуры Фукуи используют государственные субсидии для развития региона и, в т.ч., для ремонта дороги и тестирования автопилотируемых концептов, которые в перспективе могли бы взять на себя роль туристических шаттлов и общественного транспорта.

Инженеры Panasonic также рассчитывают выяснить ряд технических вопросов, включая позиционирование автомобиля и эффективность камер, фиксирующих его окружение, в разных условиях и ситуациях (например, в непосредственной близости от деревьев, домов, под мостами и т.д.); поведение автопилота при возникновении препятствий – то, как он будет избегать столкновений, тормозить, предотвращая наезд на пешеходов и животных, которые могут неожиданно выскочить на дорогу; эффективность системы управления автомобилем с использованием облачных серверов.

Тестирование завершится в конце марта 2018 года. Ранее представители Panasonic отмечали, что их система автопилота может появиться на коммерческом транспорте уже в 2022 году.

Panasonic рассматривает разработки для автомобильной промышленности, как одно из наиболее перспективных направлений своего бизнеса. К марту 2022 года корпорация рассчитывает увеличить его выручку почти вдвое - с 1,3 трлн йен (март 2017 года) до 2,5 трлн йен (март 2022 года). В апреле этого года Panasonic создал специальное R&D подразделение, куда были переведены 350 инженеров из различных направлений (ТВ и другой потребительской электроники). Позиции японской корпорации в этом высоко конкурентном сегменте также должно упрочить поглощение Ficosa International SA, испанского производителя автомобильных комплектующих.