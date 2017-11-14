Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам первых трех кварталов 2017 года по данным совокупной неконсолидированной отчетности.

Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за девять месяцев 2017 года осталась на уровне аналогичного периода 2016 года и составила около 280 млн руб. Значение показателя EBITDA выросло на 5% и составило 25% от выручки. Чистая прибыль группы Inoventica продемонстировала значительный рост относительно 2016 года и составила около 15 млн руб.

Рост показателей во многом обусловлен повышением производительности труда более чем на 10% год к году.

Самым быстрорастущим направлением группы Inoventica продолжает оставаться информационная безопасность. Доходы, полученные компанией «Иновентика технолоджес» от реализации коммерческих инсталляций системы защиты от DDoS-атак invGUARD, выросли на 19% относительно аналогичного показателя 2016 года (доля в выручке группы составила 9%).

Для сравнения, по оценке экспертов, при среднегодовом темпе роста 14% российский рынок услуг по защите от DDoS-атак к 2020 году может удвоиться и достичь $32 млн.

Балансовая стоимость основных средств группы, введенных в эксплуатацию, составила на конец отчетного периода более 796 млн руб. по первоначальной стоимости.

По состоянию на 14 ноября 2017 года обязательства по внешним для группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Основные события и ключевые достижения группы Inoventica в отчетном периоде.

Реструктуризация активов путем приобретения головной компанией группы Inoventica («Коммуникации для инноваций») 10% собственных акций. Чистый долг «Коммуникации для инноваций» достиг положительного значения, превышающего 100 млн руб.

Inoventica Services одержала победу в открытом аукционе Министерства Финансов России, по предоставлению ИТ-инфраструктуры для прикладного программного обеспечения Минфина России. Цена контракта составила почти 10 млн руб.

Группа Inoventica подписала меморандум о намерениях с Softel, ведущей ИТ-компанией Республики Куба. Группа Inoventica заключила контракт с «Информзащитой» на поставку решения для реализации проекта по защите информационных систем крупного корпоративного заказчика.

В Совет директоров «КДИ» был избран Попов Олег – эксперт по управлению активами в областях ИТ, телекоммуникаций, цифрового медиа и платного телевидения, в прошлом заместитель генерального директора и член Правления в МГТС и «Северо-Западный Телеком».

Inoventica Services заключила контракт с «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ) на разработку масштабируемого инфраструктурного решения для обработки и хранения большого объема трафика услуги виртуальной АТС.

В мае 2017 года новыми пользователями облачных сервисов Inoventica Services стали граждане 25 стран мира, население которых составляет более 35% всего человечества.

Inoventica вывела на рынок услугу colocation серверных ферм для пользователей, майнящих различные криптовалюты.

Увеличение уставного капитала «Гарант-Парк-Интернет» до 7 млн руб. путем дополнительных вкладов участников общества. Inoventica Services запустила новый продукт — виртуальный сервер (VPS) для торговли на рынке Форекс и фондовых биржах. Услуги Inoventica Services стали доступны на китайском языке.

Inoventica Services заключила договор с Doc+ на поставку IaaS-платформы для работы онлайн сервиса вызова врача на дом.

Inoventica заключила контракт с DATAIX, в рамках которого расширила на 20 Гбит/с доступ к транспортной компоненте своего гибридного облака в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Участники «Гарант-Парк-Интернет» осуществили вклад в имущество общества на общую сумму около 20 млн руб. в целях увеличения чистых активов общества.

Единственному акционеру головной компании Inoventica «Коммуникации для инноваций» выплачены дивиденды в размере 25 млн. руб.

Inoventica Technologies и кубинская компания Softel подписали договор о создании в Гаване Латиноамериканского регионального центра компетенции по внедрению российской системы защиты от сетевых атак invGUARD, разработанной Inoventica Technologies.