WEY Technology обновила инфраструктуру рабочих мест трейдеров Райффайзенбанка

WEY Technology в ходе проекта по модернизации трейдингового зала в московском офисе Райффайзенбанка интегрировала все источники и системы, необходимые трейдеру для оперативной работы на валютных и фондовых рынках.

Решение, реализованное на базе платформы распределенного доступа от WEY, позволило интегрировать многочисленные разнородные системы и источники данных на каждом рабочем месте, такие как: Thomson Reuters Dealing (впоследствии FX Trading), Bloomberg, MOEX (MICEX +RTS), Quik и др. Решение работает на технологии передачи данных по WEY протоколу, обеспечивающему real-time передачу данных с возможностью инкапсуляции в IP для передачи в режиме unicast и multicast.

Компьютеры, которые находились непосредственно под столом пользователей, были вынесены в специально выделенное техническое помещение, что позволило организовать максимально комфортные условия работы сотрудников трейдинга. Связь компьютеров в техническом помещении с трейдинговым залом осуществляется на уровне интерфейсов компьютеров через платформу, по отдельному специально организованному сегменту сети на базе проприетарного протокола WEY.

В случае необходимости, система позволяет быстро добавлять новые компоненты (такие как рабочие места, источники информации, компьютеры), при этом архитектура рабочих мест остается прежней, а масштабирование системы не требует существенных капиталовложений.

Вместо нескольких клавиатур, которые были у пользователя для работы с каждой системой, на рабочем месте теперь установлена одна мультифункциональная клавиатура WEY MK 06 со специальными встроенными блоками и функциональными клавишами в дисплее для работы с системами ведущих поставщиков информационно-аналитических и торговых сервисов. Функциональные настройки клавиатуры и раскладки клавиш могут быть изменены персонально в зависимости от требований пользователя, максимально обеспечивая удобство работы при осуществлении ежедневных операций.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу клавиатуры, трейдеры смогли приступить к работе с новой системой сразу после ее установки. Теперь управление всеми данными осуществляется мгновенно, что критически важно при работе на валютных и фондовых рынках.

Система позволяет гибко организовать права доступа и приоритеты доступа не только различных групп пользователей к системам, но и внутри каждой группы. Для каждого пользователя определяется его уровень доступа к ресурсам. Руководители имеют более высокий уровень, чем их сотрудники и, в соответствии с этим, могут перехватывать управление системами в критических ситуациях одним нажатием клавиши на управляющей консоли.

«Учитывая положительный опыт построения профессиональных трейдингов на базе технологий компании WEY Technology в ряде зарубежных банков группы Райффайзен, нами также была построена современная, компактная и высокопроизводительная инфраструктура. – сказал Петр Гераскин, начальник отдела ИТ сопровождения информационных, торговых и платежных систем Райффайзенбанка. При этом все сервисы, необходимые для работы пользователям, доступны им в режиме реального времени. Система предоставляет значительные преимущества не только для дилеров и трейдеров, но и для специалистов службы ИТ-поддержки банка. Теперь перенос рабочих мест или изменения в конфигурации осуществляется практически без временных потерь».