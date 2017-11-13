Сбербанк запустил сервис «Личный юрист»

Сбербанк запустил продукт «Личный юрист» — универсальный сервис юридических консультаций для физических лиц и предпринимателей в формате 24/7.

«Личный юрист» обеспечивает юридическую помощь по всем отраслям права, устные и письменные консультации, подключение до трёх членов семьи. Сервис доступен в любое время и в любой ситуации – клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю посредством разных каналов, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет на сайте, Skype, и мобильное приложение «Личный юрист». Кроме того, «Личный юрист» поможет оценить и спрогнозировать возможные юридические риски.

«В среднем двенадцать раз в год клиент банка сталкивается с ситуациями, когда необходима консультация квалифицированного юриста. Немногие могут позволить себе постоянно содержать персонального юриста, зато обеспечить его наличие в нужный момент теперь может каждый, — отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова. — Новый продукт Сбербанка делает юридические услуги доступными любому нашему клиенту».

Новую услугу можно приобрести на сайте Сбербанка, а также в отделениях банка в Абакане, Томске, Кемерове и Самаре. В будущем ожидается расширение географии продаж и на другие регионы. Минимальный годовой пакет для физических лиц стоит 2 000 рублей, для предпринимателей — 7 400 руб.