Российский разработчик VR-оборудования thePSYCHO открыл шоу-рум в Европе

thePSYCHO, разработчик инновационных продуктов в области виртуальной реальности, открыла представительство на Мальте. Выход на европейский рынок — одна из стратегических задач компании в рамках развития бизнеса.

В новом офисе в городе Слима, Мальта, команда thePSYCHO организовала шоу-рум для демонстрации технологий виртуальной реальности (VR) своим потенциальным партнерам и гостям. В шоу-руме можно протестировать уникальную систему трекинга и VR-костюм thePSYCHO, которые позволяют отслеживать каждое мельчайшее движение тела вплоть до мелкой моторики пальцев. Система подключается к VR-очкам, и пользователь может полностью погрузиться в виртуальную реальность, примерив на себя образ любого персонажа.

Мальта — это центр изучения английского языка, куда съезжаются люди со всего мира, чтобы отдохнуть и попрактиковаться в разговорной речи. Теперь они смогут погрузиться не только в языковую среду, но и в гиперральность thePSYCHO — нужно просто прийти в шоу-рум, надеть костюм и очки и начать игру. Шоу-рум расположен на северном побережье в туристическом центре острова — городе Слима.

«Представительство на Мальте — это не только новые перспективы, но и закономерный этап развития компании, — сказал Владимир Бушуев, генеральный директор thePSYCHO. — Мы реализовали несколько крупных проектов в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас начали расширять географию присутствия, чтобы предложить все большему количеству людей окунуться в гиперреальность вместе c thePSYCHO».

Компания открыла представительство в сотрудничестве с местным партнером, все технологии, костюм и квесты разработаны и изготовлены в главном офисе thePSYCHO в Санкт-Петербурге. В задачи мальтийского офиса также входит работа с потенциальными партнерами из Европы, так как выход на европейский рынок — приоритетная задача компании в 2017-2018 году.

Шоу-рум находится по адресу: 77,78 Bastion view, the strand, Sliema, Malta.