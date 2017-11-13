Nespresso установит гостевой Wi-Fi от Orange Business Services в своих магазинах

Orange Business Services объявила о том, что была выбрана в качестве глобального поставщика услуг гостевого Wi-Fi и доступа в интернет для сети кофейных бутиков Nespresso. Orange займется развертыванием сети в большинстве бутиков, расположенных на пяти континентах. Наличие собственных цифровых каналов поможет компании Nespresso повысить качество обслуживания своих покупателей.

Подключение к гостевой сети Wi-Fi в магазине позволит посетителям сразу же войти на веб-портал Nespresso. Далее они смогут загрузить приложение Nespresso для мобильных устройств, посетить сайт Nespresso.com для получения доступа к различным цифровым услугам, ознакомиться с информацией об интересующем их продукте, а также с последними новостями. Если на мобильном устройстве у посетителя уже установлено приложение Nespresso, оно сразу же соединяется с сервером.

Orange поставляет услугу по подключению гостевого Wi-Fi заказчикам по всему миру, в том числе и для локальных интернет-подключений. Компания гарантирует полное соответствие данного сервиса самым жестким нормативно-правовым нормам с учетом любых изменений. Во всех регионах, где работает услуга гостевого Wi-Fi, клиенты получают одинаковый сервис.

Наличие гостевого сервиса Wi-Fi позволяет Nespresso взаимодействовать с клиентами своих магазинов в цифровом формате. С помощью цифровых каналов посетителей бутиков оповещают о последних кампаниях и акциях. Помимо гостевого Wi-Fi, Orange предоставляет услуги 27 контакт-центров для работы с клиентами (CRC).

«Наши клиенты находятся в центре нашего внимания. Подключение к Интернету, которое мы предлагаем в магазинах Nespresso, является частью нашей стратегии по повышению качества обслуживания. Orange Business Services поможет нам реализовать задуманное с помощью услуги, которая станет неотъемлемой частью нашего портфолио омниканальности», — сказал Жан-Поль Ле Ру (Jean-Paul Le Roux), глава департамента Global B2C компании Nespresso.

«Мы очень гордимся тем, что можем поддержать ключевую стратегию компании Nespresso на глобальном уровне. Данная стратегия отражает ориентацию клиентов Orange Business Services на интеграцию личного и цифрового взаимодействия. Благодаря нашему подходу, сочетающему глобальный и локальный опыт, мы также можем предложить Nespresso поддержку и услуги на всех рынках, где компания ведет свою работу», — сказал Гельмут Райзингер (Helmut Reisinger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services.