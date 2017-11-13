«М.Видео» достигла рекордного роста онлайн-продаж за счет развития сайта с EPAM

«М.Видео» (группа «Самфар») завершила ряд проектов по совершенствованию функциональности и обновлению дизайна интернет-магазина mvideo.ru. Компания изменила и упростила страницы оформления заказов и работы с корзиной, в результате процесс стал вдвое быстрее, а показатель конверсии посетителей магазина в покупателей вырос на 5%.

Партнером «М.Видео» по проекту выступил EPAM, поставщик услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ.

Интернет-продажи «М.Видео» за девять месяцев 2017 года показали рост на 30% до 22,4 млрд руб. включая НДС. В третьем квартале 2017 года интернет-продажи «М.Видео» выросли на 55% относительно аналогичного периода прошлого года.

В сжатые сроки и без серьезного изменения архитектуры интернет-магазина совместной команде «М.Видео» и EPAM удалось оптимизировать дизайн и технологическую составляющую наиболее важных с точки зрения процесса покупок страниц. Удаление лишних компонентов и визуального «шума», эффективная расстановка акцентов при размещении блоков и контента на страницах, реализация подсказок помогли сделать оформление заказов более простым, понятным и удобным для пользователя. В сочетании с отказом от необходимости подтверждения покупателем каждого шага и от полной перезагрузки страниц это позволило вдвое повысить скорость всего процесса, а показатель конверсии вырос на 5%.

«Продажи «М.Видео» через интернет в июне-сентябре выросли в полтора раза, что является лучшей динамикой за последние два года и в разы опережает средние показали по рынку. Это результат как изменений инструментария промо-кампаний, так и целого ряда доработок сайта. Наш предварительный анализ работы онлайн-магазина показал, что одной из причин отказа от покупок являлся слишком длинный и неудобный путь, который приходилось проходить пользователю при оформлении заказа. Совместно с коллегами из EPAM мы проработали и успешно запустили ряд обновлений, которые существенно улучшили пользовательский опыт на этом этапе работы онлайн-магазина, и результат уже виден в динамике продаж», – отметил руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции Михаил Морозов.

Проект был реализован по принципам Agile, что дало возможность за короткое время сделать новую функциональность доступной для покупателей. Проведение A/B-тестирования и пилотная эксплуатация в нескольких регионах РФ помогли оперативно доработать решения и внести изменения, которые было тяжело учесть на ранних этапах разработки.

«Применение гибких методологий и высокая квалификация единой команды «М.Видео» и EPAM дали возможность справиться с поставленными требованиями в сжатые сроки. Вместе мы решили задачу, которая совсем за короткое время уже принесла нашему заказчику поддающийся оценке эффект с точки зрения бизнеса. Такие проекты особенно интересны и значимы, и мы рады, что наши знания и компетенции помогли прийти к нужному результату», - отметил руководитель направления электронной коммерции в России компании EPAM Илья Романов.