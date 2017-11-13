«Корус-АКС» презентовала аппаратно-программный комплекс «Уральская цифровая школа»

«Корус-АКС» (входит в группу Ланит) в составе консорциума «Цифровое будущее» представила аппаратно-программный комплекс (АПК) «Уральская цифровая школа» на форуме «Современная информационная среда», который прошел под эгидой Ассоциации педагогов Екатеринбурга. ИТ-решение консорциума получило высокую оценку учителей и административных работников среднего образования.

В 2017 году консорциум «Цифровое будущее», в который входит компания «Корус-АКС», разработал новое решение на рынке образования. Оно автоматизирует основные административные процессы в школах и колледжах, а также создает инновационную технологическую платформу для цифрового образования.

Типовой «коробочный» продукт АПК «Уральская цифровая школа» объединяет инфраструктурное, вычислительное и сетевое оборудование и программный комплекс управления школой.

Игорь Ежков, президент консорциума «Цифровое будущее», отметил: «Продукт получился уникальным, поскольку его базовая комплектация дает школе комплект инфраструктурного оборудования, все средства автоматизации управленческой и административной деятельности директора, завучей и учителей, мобильные личные кабинеты преподавателей, школьников и родителей. Кроме того, мы включаем в базовую комплектацию еще один модуль – для мониторинга экологии школы. Он позволяет в режиме реального времени на планшете учителя, а также в личных кабинетах завуча, директора и родителя отслеживать в классах температуру воздуха, уровень углекислого газа и освещенность учебных мест».

Специалисты «Корус-АКС» реализовали в программной части АПК интеграционную платформу, позволяющую выполнить бесшовную интеграцию «Уральской цифровой школы» с уже развернутыми информационными системами – локальными сервисами (бухгалтерией, системой контроля управления доступом, автоматизированной информационной системой «Питание»), федеральными системами (государственной информационной системой «Контингент», федеральной информационной системой «ЕГЭ») и региональными системами.

Андрей Куров, генеральный директор «Корус АКС», сказал: «Консорциум «Цифровое будущее», на мой взгляд, представляет собой интересную и перспективную форму совместной разработки и продвижения на рынок разнообразных интеграционных продуктов. Эта форма не налагает никаких ограничений как на количество продуктов, находящихся «в работе», так и на число заинтересованных участников консорциума, содействующих их развитию и продвижению».

Сейчас ИТ-решение «Уральская цифровая школа» тестируется и дорабатывается на базе Уральского радиотехнического колледжа и средней общеобразовательной школы №48 Екатеринбурга.