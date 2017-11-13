Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак

Fujitsu объявила о выпуске в странах региона EMEIA сервиса Cyber Threat Intelligence (CTI), предназначенного для защиты компаний от кибератак, которые могут нанести непоправимый урон бизнесу. Новая разработка гарантирует заказчикам надежную защиту от кибератак, способных нарушить их работу.

Информационная безопасность стала одним из самых важных вопросов для современного бизнеса. Целевая кибератака может создать хаос в компании, если ее данные будут повреждены, удалены или зашифрованы хакерами с помощью программ, требующих выкуп. Согласно недавнему отчету1, проведенному компанией Lloyds of London, атаки на операционные системы компьютеров, которым подвергаются многие компании, могут привести к убыткам в размере $28,7 млрд.

Для борьбы с подобного рода угрозами компания Fujitsu разработала сервис CTI, который работает в проактивном режиме, чтобы заблаговременно предупреждать компании о новых цифровых угрозах и сохранять непрерывность бизнеса. Сервис предлагает четкие указания о возможном ущербе для компаний от новых типов киберугроз, а также простые и эффективные рекомендации по обеспечению защиты. Эксперты Fujitsu в области информационной безопасности также помогают компаниям принимать проактивные контрмеры для снижения риска нарушения информационной безопасности, включая мониторинг систем заказчиков в режиме 24/7. С помощью сервиса CTI компания Fujitsu стремится гарантировать работоспособность компаний даже в условиях самых серьезных кибератак.

Роб Норрис (Rob Norris), руководитель подразделения корпоративной и информационной безопасности компании Fujitsu в регионе EMEIA, говорит: «Современным компаниям очень важно обеспечить непрерывность ведения бизнеса и защитить свои системы и данные даже в условиях кибератак. Не стоит недооценивать катастрофический ущерб, который могут вызвать атаки злоумышленников – для возникновения угрозы достаточно просто открыть электронное письмо, присланное мошенниками. Характер и масштабы кибератак меняются так быстро, что традиционные решения для обеспечения безопасности сами по себе не могут противостоять этим угрозам. Компаниям необходимо понять и аккуратно управлять рисками распространения угроз, а также постоянно проверять актуальность своих систем защиты. Важное значение имеет подготовка к атакам, т.к. наличие плана ответных действий и восстановления данных может минимизировать негативное воздействие злоумышленников. С помощью сервиса CTI мы предоставляем заказчикам возможность получить полное представление об их средствах обеспечения информационной безопасности путем анализа имеющихся рисков и практической информации. Неготовность к кибератакам может вытеснить компании с рынка».

Услуги по управлению информационной безопасностью компании Fujitsu уже защищают тысячи компаний во всем мире, благодаря круглосуточной интеллектуальной работе, которая обеспечивает безопасность данных и технологических платформ. Решения для обеспечения информационной безопасности компании Fujitsu объединяет глубокие знания в области мониторинга систем и лучшие в своем классе программное обеспечение и инструменты стратегических партнеров компании для создания нового сервиса CTI. Новая разработка уже доступна заказчикам из стран региона EMEIA в виде управляемого сервиса, который работает в режиме 24/7 и предоставляет информацию о текущих и новых угрозах в виде подробных отчетов. Сервис передает данные о новых типах атак и уязвимостях, которые необходимо устранить.

Благодаря интеллектуальному подходу с участием экспертов компании, сервис CTI компании Fujitsu предоставляет более точные данные по сравнению с традиционными подходами без привлечения человеческих ресурсов. Команда специалистов Fujitsu выполняет тщательный и непрерывный мониторинг и оценку имеющихся угроз, объединяя аналитически данные из целого ряда ресурсов, включая собственные ресурсы заказчика и стратегические технологические партнерства, ведущие на рынке инструменты сторонних разработчиков и специализированные форумы. Объединенные аналитические данные помогают определить серьезность угроз нарушения информационной безопасности, после чего заказчики получают информацию об уровнях своих рисков и рекомендации для принятия контрмер.

Одним из важных компонентов сервиса CTI является информирование заказчиков о разработках, которые могут оказать негативное влияние на их работу. Помимо предоставления заказчикам информационных панелей, Fujitsu также распространяет результаты исследований и рекомендации в виде системы ранних предупреждений, ежедневных сводных записей, еженедельных информационных сообщений и ежемесячных звонков заказчикам. Таким образом, создается целый набор каналов распространения информации для того, чтобы заказчики всегда были в курсе текущей ситуации с угрозами.

Сервис Cyber Threat Intelligence компании Fujitsu уже доступен для заказчиков в странах региона EMEIA. Стоимость зависит от предлагаемых услуг, уровней обслуживания и страны.