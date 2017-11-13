Аэростатный комплекс «Росэлектроники» прошел госиспытания

«Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех») объявила об успешном завершении государственных испытаний опытного образца аэростатного комплекса ретрансляции информации, сигналов связи и управления войсками.

Соответствующий акт утвержден госзаказчиком. В ходе испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики, комплекс рекомендован для принятия на вооружение.

Первый российский аэростатный комплекс создан в рамках опытно-конструкторской работы «Мультипликация» «Концерном «Вега» (входит в Росэлектронику). В разработке участвовали Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА) и рыбинское КБ «Луч» (оба входят в концерн «Вега»), а также «Универсал-Аэро».