«Юнидата» подписала договор о стратегическом сотрудничестве с «Галактикой»

«Юнидата» в рамках ежегодной конференции «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра» подписала договор о стратегическом партнерства с корпорацией «Галактика». Свои подписи на документе поставили генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

Речь идет о сотрудничестве в рамках значительного расширения функционала программных платформ обеих компаний. Система управления данными дополняет систему планирования ресурсов предприятия, позволяя представить на рынке комплексное решение, ориентированное на выполнение широкого спектра задач. Общий горизонт планирования позволяет осуществлять совместную техническую поддержку, направленную на успешное решение самых актуальных задач наших клиентов.

Технологии корпорации «Галактика» могут предложить заказчикам «Юнидаты» лучшие отраслевые решения на базе продуктов нашего партнера, что позволит всесторонне решать задачи внедрения комплексных проектов, существенно влияющих на бизнес наших клиентов.

Совместные решения будут обладать накопленным опытом индустриальных ERP, EAM и иных систем, а также следовать последним мировым трендам развития технологий управления данными в области Data Governance.

Подписание договора стало следствием взятого «Юнидата» курса на всестороннее сотрудничество с крупными инфраструктурами компаниями и отечественными производителями софта.