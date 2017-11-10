В России начались продажи нового защищенного планшета Getac EX80

«Родник», официальный дистрибьютор компании Getac на территории России, анонсировала начало продаж новой модели защищенного планшета Getac EX80. Это первый полностью защищенный планшет для работы во взрывоопасной среде с диагональю 8 дюймов, предназначенный специально для нефтегазовой промышленности.

Модель Getac EX80 сертифицирована по ATEX и IECEx Zone 0/20 и UL913 Class I / II Division 1. Перечисленные категории стандартов являются самыми строгими в мире критериями взрывобезопасности. Это означает, что представленный планшет можно использовать там, где есть опасность взрыва или пожара. Новинка подойдет для работы на нефтяных месторождениях или на морских нефтяных платформах.

Планшет работает на Windows 10 Professional, он оснащен ярким экраном с технологией LumiBond 2.0, двумя камерами, а также считывателем HF RFID для безопасного и эффективного сбора данных. Сенсорный режим экрана позволяет работать в перчатках.

Выделенный GPS и сверхбыстрое подключение обеспечивают скоростную передачу данных. Getac EX80 – тонкий и легкий. Он работоспособен при солевом тумане, MIL-STD 810G и IP67, обеспечивает эффективную работу с помощью 8-дюймового ЖК-дисплея LumiBond, улучшенных сенсорных режимов, фронтальной и задней камер, высокочастотного считывателя RFID, выделенного GPS, беспроводной связи.

Планшет имеет тонкий и компактный корпус в сочетании с ручным ремешком, плечевым ремнем и офисной док-станцией для максимальной мобильности. Гарантия на планшет составляет 3 года.