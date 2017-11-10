Смартфоны OPPO появятся в крупнейших розничных сетях России

OPPO, вышедшая на российский рынок 1 сентября этого года, заключила соглашение о сотрудничестве с розничными сетями «Евросеть», «М.Видео», «Мегафон» и «Связной».

Теперь в ассортименте крупнейших ретейлеров появятся камерофоны OPPO с возможностями съемки селфи и традиционных фотографий.

Российские потребители смогут приобрести смартфоны линейки «Селфи Эксперт» (Selfie Expert), популярной среди молодежи Азии, a также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Генеральный директор «Мегафон Ритейл» Кирилл Шибанов сказал: «Мегафон видит большой потенциал в развитии бренда ОРРО в России. Наши клиенты - это люди, которые ценят качество и инновации, а продукция компании OPPO позволяет удовлетворить потребность аудитории в высококачественных инновационных аппаратах. Появление OPPO в «Мегафоне» - это наша возможность предложить клиентам максимальную свободу выбора. Смартфоны OPPO прошли успешное тестирование в лаборатории «Мегафона» в Санкт-Петербурге, что подтверждает их соответствие требованиям клиента в высоком качестве и надежности. Лаборатория «Мегафона» выполняет широкий спектр задач: от тестирования новых девайсов перед их официальным выходом на рынок до составления требований для обеспечения клиентов лучшим качеством связи».

Виктор Луканин, исполнительный вице-президент «Евросети», отметил: «Бренд OPPO занимает сильные позиции на мировом рынке, смартфоны данной марки уже успели хорошо зарекомендовать себя. Мы видим перспективы у компании в России. Уверены, что смартфоны OPPO найдут свою аудиторию».

Андрей Губанов, директор M mobile в «М.Видео» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) сказал: «Без сомнения, смартфоны OPPO имеют отличные перспективы на российском рынке. Бренд пришел в очень удачный момент, когда доверие к производителям цифровой техники из Китая достигло высокого уровня – смартфоны китайских брендов уже заняли более четверти рынка. Поэтому новый игрок обязательно найдет своего покупателя. Кредитные и бонусные программы «М.Видео», как партнера OPPO в России, позволят сделать флагманские технологии бренда максимально доступными покупателям».

«Появление в салонах и интернет-магазине «Связного» одного из лидеров мирового рынка смартфонов – это прежде всего, плюс для покупателей, которые получают более широкие возможности выбора, — отметила коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. - Покупатели OPPO смогут воспользоваться всеми преимуществами нашей компании: выгодные предложения при приобретении новинки, быстрая доставка, покупка в кредит, официальная гарантия и другие. Сотрудники салонов компании расскажут о его особенностях, помогут настроить гаджет и подобрать страховку».

Вся информация о ценах на продукты OPPO будет анонсирована 16 ноября на презентации нового смартфона OPPO F5 из серии «Селфи Эксперт».