MCN Telecom запускает услуги в Мурманске

MCN Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи по модели Full MVNO, объявил о начале работы в Мурманске и специальных условиях для новых абонентов на МГ/МН-связь.

В начале ноября жителям крупнейшего в мире города, расположенного за Северным полярным кругом, открылись новые возможности оптимизации расходов на офисную телефонию с приходом в регион федерального оператора связи MCN Telecom.

В рамках обновленных правил взаимодействия с клиентами, предусматривающих несколько вариантов списания денежных средств, теперь и абонентам Мурманска, доступны специальные условия обслуживания при планировании бюджета на связь на 12 месяцев вперед.

Так, например, при годовом списании пользователь получает выгоду в виде 20% экономии на ежемесячной абонентской плате за использование городских виртуальных номеров.

Являясь 10 лицензированным оператором МгМн связи, MCN Telecom предлагает потребителю выгодные тарифы на услуги местной, междугородней и международной связи повсеместно.

MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Мурманске сразу после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.

Территория присутствия оператора в российских регионах и странах Европы по итогам третьего квартала текущего года увеличилась. На сегодняшний день MCN Telecom имеет собственную современную инфраструктуру (узлы связи) в 23 крупных городах России, а также в Будапеште, Вене, Братиславе, Франкфурте-на-Майне.

До конца 2017 года планируется завершить строительство сети еще, как минимум, в десяти регионах и осуществить коммерческий запуск еще в пяти-шести крупных городах РФ.

«Представители малого, среднего и крупного бизнеса получили доступ к номерной ёмкости и нашим продуктам, пользование которыми позволяет значительно сокращать расходы на корпоративную связь. Мы предлагаем абонентам Мурманска виртуальные городские номера по оптимальным ценам и облачную АТС с возможностью активации опций маршрутизации звонков по географии и цене, записью разговоров, составлением отчетов, функцией внесения номеров в чёрный и белый списки и тд. Как и в других регионах, в Мурманске действует предложение бесплатного тестирования ВАТС и тариф «Бесплатный старт», рассчитанный на трёх абонентов», - отметил генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

С целью предоставления абонентам доступа к номерной базе во всех 85 субъектах РФ Федеральное Агентство Связи выделило MCN Telecom более 250 000 виртуальных городских и мобильных номеров в кодах 958, 931.