MCN Telecom добрался до Мурманска

Оператор фиксированной и мобильной связи (по модели Full MVNO) MCN Telecom продолжает покорять «бескрайний север», предлагая абонентам все более выгодные тарифы на корпоративную связь.



В начале ноября жителям крупнейшего в мире города, расположенного за Северным полярным кругом, открылись новые возможности оптимизации расходов на офисную телефонию с приходом в регион федерального оператора связи MCN Telecom.



В рамках обновленных правил взаимодействия с клиентами, предусматривающих несколько вариантов списания денежных средств, теперь и абонентам Мурманска, доступны специальные условия обслуживания при планировании бюджета на связь на 12 месяцев вперед. Так, например, при годовом списании пользователь получает выгоду в виде 20% экономии на ежемесячной абонентской плате за использование городских виртуальных номеров.

Являясь десятым лицензированным оператором МгМн связи, MCN Telecom предлагает потребителю выгодные тарифы на услуги местной, междугородней и международной связи повсеместно.



MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Мурманске сразу после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.



Территория присутствия оператора в российских регионах и странах Европы по итогам третьего квартала текущего года существенно увеличилась. На сегодняшний день MCN Telecom имеет собственную современную инфраструктуру (узлы связи) в 23 крупных городах России, а также в Будапеште, Вене, Братиславе, Франкфурте-на-Майне. До конца 2017 г. планирует завершить строительство сети еще, как минимум, в десяти регионах и осуществить коммерческий запуск еще в пяти-шести крупных городах РФ.



«Представители малого, среднего и крупного бизнеса получили доступ к номерной емкости и нашим продуктам, пользование которыми позволяет значительно сокращать расходы на корпоративную связь. Мы предлагаем абонентам Мурманска виртуальные городские номера по оптимальным ценам и облачную АТС с возможностью активации опций маршрутизации звонков по географии и цене, записью разговоров, составлением отчетов, функцией внесения номеров в черный и белый списки и тд. Как и в других регионах, в Мурманске действует предложение бесплатного тестирования ВАТС и тариф «Бесплатный старт», рассчитанный на трех абонентов», – отмечает генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.



С целью предоставления абонентам доступа к номерной базе во всех 85 субъектах РФ Федеральное Агентство Связи выделило MCN Telecom более 250 000 виртуальных городских и мобильных номеров в кодах 958, 931.

