Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс»

Kviku объявила о тестировании обновленной системы статистического анализа данных для повышения эффективности кредитного скоринга и целевого маркетинга. Новая система должна улучшить действующую модель дистанционной оценки платежеспособности и благонадежности заемщиков компании.

Скоринговая модель Kviku хорошо показала эффективность своего антифрод сервиса. Просрочка кредитного портфеля компании находится на уровне около 9%, что является одним из лучших показателей среди других МФО на российском рынке.

Внедрение решений БКИ «Эквифакс», таких, как сервис FPS (Fraud Prevention Service) позволит заметно улучшить эффективность кредитного скоринга по выявлению случаев мошенничества, благодаря использованию методов более глубокого анализа массива данных. В тестовом режиме система позволила выявить дополнительные закономерности и взаимосвязи.

За счет использования новых инструментов Kviku рассчитывает значительно увеличить процент одобрения входящих заявок при сохранении текущего уровня просрочки кредитного портфеля.

БКИ «Эквифакс» - американская компания, которая работает на рынке финансовых услуг более 100 лет. Офисы компании работают в 24 странах мира, в том числе и в России. В России компания входит в четверку лидеров по числу кредитных историй.