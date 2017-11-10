Fujitsu представила новое поколение ноутбуков Lifebook E

Fujitsu представила новое поколение ноутбуков Lifebook серии E5 и E4. Обновленный дизайн и более тонкий, по сравнению с моделями предыдущего поколения, корпус выделяют новые модели бизнес-класса. Полнофункциональная модель Lifebook E5 создана на базе новейших процессоров Intel и поддерживает широкие возможности для подключения других устройств, что гарантирует защищенный доступ к корпоративным сетям с помощью проводных, беспроводных и мобильных сетей.

В принципиально новых моделях ноутбуков Lifebook E4 и E5 используется новый сканер отпечатков пальцев, который позволяет мгновенно выполнить вход в учетную запись. Для дополнительного удобства использования компания Fujitsu установила в новых моделях эргономичный упор для рук и тачпад с высокой точностью срабатывания, который поддерживает управление с помощью 3 пальцев. Такой способ управления поддерживается новейшей версией ОС Microsoft Windows 10.

При проектировании новой модели начального уровня Lifebook E4 особое внимание уделялось обеспечению высокого качества ноутбука при сохранении доступной цены. Ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюйма и 14 дюймов созданы на базе процессоров Intel® Core™ 7-го поколения, поддерживают различные типы экранов с разрешением HD и Full HD с антибликовым покрытием, и обеспечивают эффективную работу без подзарядки на протяжении всего рабочего дня. Инженеры компании Fujitsu обратили особое внимание на удобство доступа и замены компонентов, включая память, жесткие диски, сетевые компоненты, в том числе модули LTE и WLAN. Аккумулятор в новых моделях можно заменить без разборки устройства.

Новое семейство ноутбуков Lifebook E5 подойдет для корпоративных пользователей. Lifebook E5 поддерживает встроенные модули 4G/LTE, классические разъемы VGA и полноразмерные порты Ethernet. Новинка имеет толщину всего 23,9 мм, что на 24% меньше по сравнению с предыдущей моделью1. Ноутбуки E5 созданы на базе новейших процессоров Intel® Core™ 8-го поколения, оснащаются антибликовыми экранами с разрешением Full HD диагональю 15,6 дюйма и 14 дюймов и поддерживают возможность установки клавиатуры со специальной подсветкой. Простота технического обслуживания и администрирования устройств гарантируется за счет использования одинаковых образов BIOS и дисков, а также единого формата устанавливаемых компонентов, например, аккумуляторов. Обе модели ноутбуков Lifebook E5 поддерживают такой же тип репликатора портов, который используется в семействе ноутбуков Lifebook U7.

Рюдегер Ландто (Ruediger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA, говорит: «Новые ноутбуки бизнес-класса Lifebook E включат такие компоненты, как сканер отпечатков пальцев, устройства считывания смарт-карт, и поддерживают широкий набор стандартных интерфейсов. Поэтому пользователям не нужно постоянно иметь при себе дополнительные адаптеры для подключения к проекторам, экранам, сетям и другим периферийным устройствам. Новое поколение Lifebook E призвано обеспечить исключительное удобство работы за счет работы без подзарядки на протяжении всего рабочего дня, четких и ярких экранов, эргономичных клавиатур и других функциональных возможностей, включая поддержку портов USB Type-C и возможность использования сетей 4G/LTE через интегрированный разъем для SIM-карт».

Ноутбуки Lifebook E5 будут продаваться во всем мире. Стоимость модели E5 в регионе EMEIA начинается с 699 евро плюс налог. Стоимость ноутбуков Lifebook E4 в регионе EMEIA начинается с 599 евро плюс налог. Обе модели уже можно заказать, начало поставок запланировано на январь 2018 года. Ноутбуки Lifebook можно приобрести непосредственно у компании Fujitsu и у дилеров. Модели, технические характеристики и цены зависят от региона.