«Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы

«Атол», российский производитель контрольно-кассовой техники, и оператор фискальных данных OFD.RU запустили совместное решение для предприятий электронной коммерции. Оно представляет собой быстрый и экономичный вариант перехода на новую систему фискального учета, отвечающую требованиям измененного 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники …»).

Теперь любой интернет-ритейлер может подключить сервис по аренде касс «Атол Онлайн» и воспользоваться услугами OFD.RU по передаче фискальных данных в ФНС с гарантией их защиты, аналитике передаваемых данных и мониторингу работы касс. В личном кабинете оператора клиенты могут получать статистику по выполненным кассовым операциям, выгружать данные c помощью расширенного API для сбора, сверки и анализа сведений по переданным чекам.

Стоимость услуг OFD.RU уже включена в базовый тариф «Атол Онлайн», то есть компания Атол компенсирует ее оператору за клиента. Таким образом, пользователю совместного решения Атол и OFD.RU нужно будет только приобрести фискальный накопитель за 5200 руб. для каждой арендованной кассы и затем ежемесячно оплачивать услугу по аренде ККТ: при подключении одного аппарата – 3000 руб., при подключении двух и более – 2000 руб. за каждый.

«Большинство предпринимателей вместе с арендой онлайн-кассы для своего интернет-магазина хотят приобрести в комплексе передачу фискальных данных. Теперь и пользователи Атол Онлайн могут выбрать данную услугу от OFD.RU и получить не только надежную и бесперебойную передачу чеков в ФНС в режиме 24/7, но и наши уникальные дополнительные сервисы, среди которых регистрация ККТ в режиме одного окна, возможность в реальном времени видеть остаток денежных средств на балансе, система отчетности, реализованная методом конструктора, сверка переданных в ОФД и ФНС данных – для оперативного сравнения с бухгалтерской отчетностью, и многое другое», - сказал Антон Румянцев, директор OFD.RU.

Сервис «Атол Онлайн» работает менее полугода, но пул его клиентов включает уже более 3900 российских и международных интернет-компаний. Каждый день в рамках «Атол Онлайн» «пробивается» в среднем по 650 тыс. кассовых чеков. А общее количество чеков, переданных пользователями налоговой и покупателям превысило уже 55 миллионов. При этом функциональные возможности «Атол Онлайн» постоянно расширяются.

«Клиенты «Атол Онлайн» – это малые, средние и крупные интернет-предприятия, проводящие от 20 до нескольких тысяч транзакций в день. С учетом разных бизнес-потребностей наших пользователей мы обеспечили интеграцию сервиса с более чем 40 популярными CMS-платформами и платежными системами. Среди них интернет-эквайринг ПАО Сбербанк, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка, платежные сервисы Яндекс.Касса, Robokassa, CMS- и CRM-системы 1С: Битрикс, CS-Cart, Advantshop, Netcat, retailCRM, – отметила Юлия Носова, руководитель проекта «Атол Онлайн». – Для удобства клиентов мы постоянно расширяем список своих партнеров, помогающих нам оптимизировать технологические возможности и ценообразование. Уверены, что интернет-ритейлеры по достоинству оценят наше совместное с OFD.RU решение».