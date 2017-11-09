«Яндекс.Деньги» помогут заправить автомобиль со смартфона

«Яндекс.Деньги» выпустили приложение «Яндекс.Заправки». Теперь водители могут оплатить заправку машины без похода на кассу и ожидания в очереди. Партнеры проекта — платежная система Mastercard и компания «Ликард» (дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ»).

Сейчас в приложении доступны московские заправки ЛУКОЙЛ, в ближайшее время появятся все АЗС компании — их 2250 по всей стране. Сегодня на них заправляются 46,2% российских автомобилистов (данные Автостата). В будущем «Яндекс.Заправки» начнут работать и на других АЗС.

Сервис показывает водителю ближайшую заправочную станцию. Человек может выбрать колонку, литраж или сумму, на которую он хочет заправиться. Заплатить можно «Яндекс.Деньгами», картой Mastercard или Maestro. «Яндекс.Заправки» умеют запоминать данные карты, поэтому каждый раз указывать их заново не придётся. Комиссии в приложении нет — оплатить нужно только топливо, при этом действуют все скидки и спецпредложения. А если добавить в приложение карту лояльности сети «ЛУКОЙЛ», можно будет копить баллы.

«Яндекс построил целую экосистему сервисов, которые помогают людям в разных ситуациях, — сказал Иван Глазачев, генеральный директор «Яндекс.Денег». — Каждый месяц этими сервисами пользуются 14,5 млн автомобилистов: они платят транспортный налог и штрафы ГИБДД через Яндекс.Деньги, строят маршруты в Яндекс.Навигаторе и оплачивают стоянку в Яндекс.Парковках. Теперь мы будем помогать автомобилистам и на заправке. Яндекс.Заправки — первый в России сервис для удалённой оплаты топлива с таким широким охватом сети АЗС».

«Компания “ЛУКОЙЛ” всегда лидировала в запуске инновационных сервисов. И Яндекс.Заправки — не исключение. Сервис помогает в ситуациях, когда ценность приобретает каждое мгновение. Учитывая желание водителя заправиться как можно скорее и принимая во внимание широкое использование бесконтактных и онлайн-технологий, полагаем, что спрос на оплату через приложение будет высоким», — отметил Денис Рюпин, генеральный директор компании «ЛИКАРД».

«С современными платёжными технологиями намного проще решать самые разные повседневные задачи, а простые и безопасные способы оплаты — именно то, что нужно и покупателям, и торговым предприятиям, — сказал Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России. — В этом году Mastercard отмечает 20 лет работы на российском рынке, мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы лучшие мировые инновации стали доступны нашим соотечественникам. Мы рады, что совместно с нашими партнерами выпускаем продукты, с которыми становится еще удобнее жить».

Уже в следующем году «Яндекс.Заправки» станут работать с картами других платежных систем и с Apple Pay. Кроме того, в будущем появится специальное API Яндекс.Заправок, с помощью которого любые сети АЗС смогут самостоятельно подключиться к приложению — обновлять ПО или кассовые аппараты на каждой отдельной АЗС не потребуется. Колонки на АЗС будут постепенно оснащаться специальными QR-кодами — тогда водителям не придётся выбирать АЗС и указывать номер колонки вручную.

По данным «Яндекс.Денег», средний чек на АЗС в 2017 году составлял 774 руб. За 2016 год российские автомобилисты потратили на топливо 2,9 трлн рублей (данные Автостата).