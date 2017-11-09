«Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ

«Вокорд» объявила о поставках первого отечественного профессионального программного продукта для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «ВОКОРД Видеоэксперт» в крупнейшие регионы Российской Федерации.

По государственному контракту лицензии на программное обеспечение «ВОКОРД Видеоэксперт» поставляются в два региональных Экспертно-криминалистических центра МВД: ЭКЦ по Республике Татарстан и ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю. Отметим, что эти Центры занимают ведущие места среди подразделений МВД РФ. Так, ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю является базовым региональным центром на Дальнем Востоке по производству специальных экспертиз и исследований, требующих комплексного использования оборудования, специальных знаний, навыков и квалификации.

Программный комплекс «ВОКОРД Видеоэксперт» помогает экспертам-криминалистам в проведении комплексных исследований фото- и видеозаписей для предоставления их в суде в качестве доказательств. Напомним, что согласно Федеральному закону от 26.04.2016 № 114-ФЗ цифровой контент является доказательной базой по делам об административных правонарушениях.

«ВОКОРД Видеоэксперт» – это первый универсальный российский программный продукт, который принят в качестве сертифицированного инструмента для экспертов-криминалистов. Важно, что одним из основных преимуществ продукта «ВОКОРД Видеоэксперт» является возможность автоматизированной обработки материала, что делает использование продукта доступным для самого широкого круга экспертов, существенно сокращает время на проведение экспертизы. В «ВОКОД Видеоэксперт» заложен ряд запатентованных технологий, которые обеспечивают распознавание и улучшение визуальных характеристик цифровых документов в различных форматах.

Партнёром компании Вокорд выступает компания «Целевые Технологии», которая специализируется на техническом и программном обеспечении правоохранительных органов и научных лабораторий.