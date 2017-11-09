Visa представила новые платежные аксессуары для болельщиков на Олимпийских играх 2018

Visa, эксклюзивный партнер Олимпийских и Паралимпийских игр в категории платежных услуг, представила три носимых платежных устройства: платежные перчатки, стикеры и олимпийские значки. Все устройства скоро появятся в продаже в Южной Корее.

Устройства были разработаны специально к зимней Олимпиаде-2018, оснащены технологией NFC и позволят болельщикам и спортсменам быстро и безопасно оплачивать покупки одним движением везде, где принимаются бесконтактные платежи.

«Мы рады предложить новые способы оплаты гостям предстоящих Игр в Пхенчхане, – отметил Иан Джеймисон, генеральный директор Visa в Корее. - Мы в Visa прикладываем большие усилия для того, чтобы на всех олимпийских объектах посетители могли использовать самые современные методы оплаты, получая высокое качество обслуживания».

Для производства и запуска в продажу новых предоплаченных платежных устройств Visa заключила партнерство с компанией Lotte Card, финансовым подразделением крупнейшего южнокорейского ритейлера Lotte Department Store. Эти устройства поступят в продажу в Южной Корее 9 ноября:

Традиция коллекционировать памятные олимпийские значки существует во многих странах с давних пор, и для Олимпийских игр в Пхенчхане Visa разработала четыре нагрудных значка с символикой Зимних игр 2018 года. Значки можно использовать для совершения платежейна олимпийских объектах. Его стоимость составляет 5 тысяч южнокорейских вон.

Средняя температура в Пхенчхане во время Игр составит порядка -5°C поэтому перчатки будут действительно необходимым аксессуаром. Платежные перчатки позволят болельщикам платить удобным и безопасным способом, при этом руки всегда будут оставаться в тепле. Перчатки оснащены встроенным чипом и бесконтактной антенной, что позволит совершать покупки на территории олимпийских объектов и в других точках оплаты по всему миру.

Стикер оснащен встроенным чипом и антенной. Наклеив его практически на любую поверхность, можно совершать платежи одним движением. Болельщики и спортсмены смогут приобрести стикеры различной символики – например, с тигрёнком ?Сухораном?, официальным талисманом Игр-2018 в Пхенчхане.

С 9 ноября стикеры и значки можно приобрести в официальных олимпийских магазинах в Lotte Department Stores, центрах поддержки клиентов Lotte Card в Южной Корее и на сайте Lotte Card. Также во время Игр все три вида носимых платежных устройства можно будет купить в торговых автоматах Visa, размещенных в Олимпийских супермаркетах.

Помимо разработки платежных аксессуаров Visa занимается развитием и поддержкой работы платежной инфраструктуры на всех объектах Игр, что включает более 1000 бесконтактных POS-терминалов для приема платежей с мобильных и носимых устройств.