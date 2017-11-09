«Росэлектроника» и «Юник Ай Сиз» разработали телекамеру с глубинным цветоделением

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (Госкорпорации Ростех) и зеленоградской «Юник Ай Сиз» совместно разработали телекамеру на основе экспериментального КМОП-фотоприемника UIC1605 с глубинным цветоделением. Главной особенностью фотоприемника является отсутствие полимерных светофильтров на его поверхности. Разделение цветов осуществляется сбором фотоносителей со слоев кремниевой подложки, расположенных на разной глубине.

Это одна из первых российских разработок, полностью выполненных на основе российских компонентов по этой технологии. Со стороны холдинга в проекте участвовало петербургское НИИ телевидения - ведущий российский разработчик телевизионных систем.

Благодаря глубинному цветоделению, камера обеспечивает высокое разрешение по всему пространству съемок и устраняет проявление артефактов типа «цветовой муар» - произвольного узора на изображении, возникающего при наложении нескольких периодических рисунков. Кроме того, она может использоваться в черно-белом режиме с повышенной чувствительностью, достигаемой сложением цветовых составляющих сигнала.

Камера, выполненная в компактном корпусе (вес - 100 г., габариты - 5х5х5 см.), поддерживает гибкое управление временем экспозиции, местоположением, размерами и направлением сканирования окна активных пикселей, пространственным сдвигом и усилением сигналов в каждом цветовом канале, величинами внутренних опорных напряжений. Встроенная обработка изображений обеспечивает подавление геометрического шума, автобаланс уровня черного, а также маскирование дефектных пикселей.

Техническое решение фотоприемника обеспечивает камере широкую сферу применения – сетевые системы видеонаблюдения и безопасности, в том числе, видеофоны и видеорегистраторы, видеоконференцсвязь и игровые устройства.

В настоящее время специалисты НИИ телевидения и «Юник Ай Сиз» проводят совместные исследования по применению технологии глубинного цветоделения в интересах создания перспективной видеосистемы на кристалле, которая будет содержать более 12 миллионов фоточувствительных элементов.