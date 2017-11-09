«Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах

«Мегафон» объявил о том, что министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в рамках рабочей поездки на Южный Урал посетил стенд оператора в местном ИТ-парке. Специалисты компании предложили установить на дорогах «умные» знаки на основе технологии интернета вещей.

Интернет вещей поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий и повысить культуру вождения. Чтобы дорожные знаки стали «умнее», их предлагают оснастить IoT-датчиками, которые 2 раза в день автоматически отправляют информацию о состоянии объекта на сервер «Мегафона». В случае вандализма или, если знак будет сбит, умное устройство мгновенно передаст данные на сервер и обслуживающая организация получит актуальные сведения.

«Поврежденные, либо отсутствующие дорожные знаки могут привести к непоправимым последствиям — серьезному ДТП. Мы предлагаем усовершенствовать подходы к обеспечению безопасности дорожного движения. Наше решение на основе интернета вещей позволит в режиме онлайн отслеживать состояние дорожных знаков. Важно, что организации, занимающиеся их установкой и обслуживанием, смогут значительно сократить затраты и, как минимум, в 10 раз быстрее обнаружить и устранить повреждения», — отметил Евгений Иванов, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «Мегафона» на Урале.

Датчик интернета вещей может работать при температуре от +60⁰C и до -40⁰C. Это позволяет обеспечить стабильный сигнал при любых экстремальных погодных условиях. Решение по беспроводной передаче данных может быть реализовано на сети большого радиуса действия – в стандарте LoRa WAN (Long Range wide-area networks). Технология отличается высокой помехоустойчивостью, даже одна базовая станция LoRa способна одновременно обслуживать сотни тысяч устройств и отличается их малым энергопотреблением.