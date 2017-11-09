Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу

OTM запустила во Вьетнаме свою платформу DSP, позволяющую закупать инвентарь на мобильных устройствах. Разработка OTM оказалась востребованной: клиентами платформы уже стали крупнейшие вьетнамские интернет-магазины. Мобильный сегмент остается основным драйвером роста вьетнамского рынка интернет-рекламы: по прогнозам, в 2018 году он вырастет на 80%, а доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети превысит 55%.

Группа OTM вывела на вьетнамский рынок платформу DSP (Demand Side Platform), позволяющую медиаагентствам и рекламодателям в автоматическом режиме закупать рекламный инвентарь интернет-площадок на мобильных устройствах. Платформа была создана OTM несколько лет назад и сегодня является одной из наиболее популярных у работающих в России медиаагентств. Представительство OTM в Хошимине было открыто весной этого года и сконцентрировалось на продажах, полную техническую поддержку платформы осуществлял московский офис компании.

Первые месяцы работы показали, что российская платформа DSP востребована на вьетнамском рынке. OTM подписала контракты с вьетнамскими офисами трех транснациональных рекламных групп – Dentsu Aegis Network, Group M и Havas, а также с локальными рекламными агентствами. Сегодня в клиентском портфеле OTM бренды транснациональной и вьетнамской компаний-производителей товаров массового спроса Unilever и THP, бытовая техника Panasonic, сеть быстрого питания KFC, автоконцерны Chevrolet, Ford, Volvo, банки TechComBank, HD Bank, а также крупнейшие вьетнамские интернет-магазины Lazada, Tiki и Sendo.

Группа OTM заинтересовалась Вьетнамом, так как за последние годы этот интернет-рынок растет крайне быстро. Проникновение Интернета во Вьетнаме в 2016 году составило 53%, а к 2020-му увеличится до 62%. 72% пользователей выходят в bнтернет со смартфонов и только 44% с помощью стационарных компьютеров. При этом 55% пользователей чаще используют для выхода в сеть смартфон, чем компьютер или планшет: позволить себе бюджетное мобильное устройство сегодня могут многие.

В результате рост вьетнамского рынка интернет-рекламы обеспечивает в основном мобильный сегмент. По данным Бюро интерактивной рекламы (IAB), объем вьетнамского рынка интернет-рекламы вырастет с $131,4 млн в 2015-м до $215 млн по итогам 2017-го. Прогнозируемые темпы роста на 2018 год – 19%. Расходы на мобильную рекламу увеличиваются лавинообразно: с $17,2 млн в 2015-м до $78,6 млн в текущем году. В 2018-м IAB прогнозирует 80-процентный рост, до $141,6 млн. При этом в следующем году доля мобильной рекламы в общих затратах на рекламу в сети вырастет до 55,3%.

«При сравнительно небольших стартовых вложениях вьетнамский офис может вскоре выйти на приличные обороты, – сказал основатель рекламной группы ОТМ Дмитрий Лазарев. – Изначально в трехлетнем бизнес-плане мы прописали инвестиции до 20 млн рублей. Однако команда отлично сработала, продукт хорошо пошел на рынке и уже этой осенью вьетнамский офис планирует выйти на полную окупаемость. Рассчитываем в ближайшие год-два выйти на годовой оборот в размере $1-2 млн».

«За неполные полгода работы разработка OTM стала первой по узнаваемости среди рекламодателей и рекламных агентств программатик-платформой во Вьетнаме, – отметила СЕО представительства OTM в Хошимине Виктория Ярикова. – Мы провели почти четыре десятка крупных рекламных кампаний и сегодня практически на равных конкурируем с Google просто потому, что в нашей нише здесь просто нет других конкурентов».