Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Родорра»

Cloud4Y объявила о предоставлении облачной инфраструктуры компании «Родорра», оказывающей услуги срочной доставки сборных грузов по России, Казахстану и Беларуси.

Основная специализация компании — это доставка грузов за 24 часа из любой точки в любую точку России от двери до двери. Компания работает в режиме «скорой помощи» и принимает заказы в любое время дня, а на следующий день или раньше он уже доставляется получателю.

Услуги «Родорра» включают в себя полный спектр транспортно-логистических услуг (контейнер, отдельная машина, сборный груз), перевозку сложных грузов, доставку в трудные районы, применение специальной и вертолетной техники, авиаперевозки, экспресс доставку и многое другое. Единичные разовые заказы не принимаются, а клиентами являются только компании, которым требуется полное и постоянное транспортно-экспедиционное обслуживание.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил компании «Родорра» облачную инфраструктуру в аренду (IaaS). Облачные вычислительные ресурсы дадут возможность заказчику разворачивать и запускать различные программные решения и обеспечат возможность расширения или сокращения объема потребляемых мощностей в соответствии с необходимостью в конкретный период времени.

Преимущества масштабируемого облака стали доступны для клиента без временных и финансовых потерь. Высокий уровень надежности и безопасности при обработки данных в облаке Cloud4Y достигается за счет использования сетевого и серверного оборудования корпоративного уровня, расположенного в сети дата-центров TIER III, кластерных возможностей платформы виртуализации VMware (HA, DRS, vMotion), собственного оптического кольца высокой доступности с дублированием каналов, а также благодаря круглосуточной технической поддержке. В совокупности это обеспечивает бесперебойную работу облака Cloud4Y с уровнем SLA 99,982%.