«БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», модернизировала информационные системы Новосибирской области «Государственные и муниципальные платежи» (РИС ГМП) и «Охота». В рамках модернизации автоматизированы процедуры по оплате государственной пошлины и записи на прием при получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных услуг (gosuslugi.ru).

«Модернизация систем «РИС ГМП» и «Охота» в Новосибирской области обеспечит оптимизацию затрат времени и ресурсов. Возможность оплаты государственной пошлины на портале избавит жителей области от необходимости оплаты через банк по квитанции. В свою очередь при доработке функционала записи на прием пользователи смогут записаться в удобное время через портал, а сотрудники ведомства улучшить систему планирования приема», - сказал заместитель начальника отдела развития технологий электронного государства департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Сергей Цукарь.

Модернизация систем обеспечила проверку статусов начислений, которые отправляются из системы «Охота» в РИС ГМП. Начисления, которые поступают в региональную систему, заверяются электронной подписью и отправляются в Государственную информационную систему «Государственные и муниципальные платежи» (ГИС ГМП). Затем начисления получают статус «Отправлено в ГИС ГМП», и информация о необходимости оплаты поступает на портал госуслуг. Заявитель, получив данную информацию, оплачивает госпошлину непосредственно на портале госуслуг. После оплаты происходит сопоставление начисления и платежа в государственной системе «ГМП», а система «Охота» получает информацию об этом через региональную систему «ГМП». Далее сотрудник органа власти приглашает заявителя на прием.

Благодаря автоматизации записи на прием в подсистеме «Охота» соответствующий статус заявки отправляется на портал госуслуг, что позволяет пользователю записываться в удобное время. А интеграция системы с единой системой записи Новосибирской области обеспечивает регулирование расписания приемов.