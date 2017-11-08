В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере

Opera выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированные в интерфейс популярные мессенджеры и возможность просматривать видеоконтент с использованием VR-шлемов, что делает веб-браузинг еще более интерактивным.

«Мы считаем, что сегодняшние браузеры начинают морально устаревать, и существует серьезная потребность в их переосмыслении и модернизации. В этом году мы впервые представили браузер-концепт Opera Neon, продемонстрировав пользователям, как может выглядеть браузер в ближайшем будущем. Теперь мы продолжаем внедрять новаторские концепции в рамках проекта под кодовым названием Reborn», - отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.

С браузером Opera 49 пользователи могут сделать скриншот и отредактировать его, в том числе добавив селфи, чтобы больше персонализировать снимок. Достаточно одного клика на иконку камеры в боковой панели браузера, чтобы сделать скриншот экрана. Как только он сделан, вверху появятся инструменты редактирования, включая возможность рисовать, добавлять селфи и стрелки, ретушировать и менять масштаб.

В этой стабильной версии Opera появился встроенный проигрыватель видео VR 360, который был представлен еще в версии для разработчиков, что сделало Opera первым десктопным браузером с поддержкой видеостриминга в формате 360 градусов . Обладатели HTC Vive, Oculus Rift и других устройств, совместимых с OpenVR, теперь могут легко просматривать постоянно увеличивающийся каталог контента в формате 360 градусов.

Согласно исследованию Opera, проведенному в октябре этого года, 27% российских пользователей уже имеют опыт использования шлемов виртуальной реальности. 76% из них получили позитивные впечатления от технологии VR. Наиболее популярным VR-контентом являются игры (44%) и видео на YouTube (30%). Однако, лишь 3% опрошенных планируют приобрести VR-шлем в следующие три месяца. Основными причинами, препятствующими этому, являются высокая стоимость оборудования (38%) и контента (22%). Встроенный VR-плеер в Opera делает онлайн VR-контент более доступным для обладателей устройств виртуальной реальности.

В мае Opera стала первым крупным браузером, добавившим поддержку популярных мессенджеров в боковой панели браузера. С сегодняшним выпуском список поддерживаемых мессенджеров включает в себя VK, Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram. Интегрировав эти сервисы, Opera предоставляет возможность пользователям использовать десктопные компьютеры так же, как они используют свои мобильные устройства без необходимости установки дополнительных программ или расширений.

Новое меню настройки стартовой страницы позволяет быстрее сконфигурировать браузер, настроив темы оформления, блокировщик рекламы, закладки, опции боковой панели и многое другое. Кроме того, пользователь может легко переключаться между светлой и темной темой оформления. С новым функционалом пользователи других браузеров могут теперь еще быстрее и легче импортировать свои закладки и данные в Opera.

Скачать новую версию Operа можно здесь.