Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино»

Aflex, эксклюзивный дистрибьютер Acronis в России и СНГ, завершила проект по внедрению решений Acronis Backup Advanced for Server и Acronis Backup for Workstation на инфраструктуре телевизионного технического центра «Останкино» (Телецентр «Останкино»), крупнейшего в Европе и не имеющего аналогов в России и СНГ предприятия по производству программ и эфирному вещанию для ведущих теле- и радиокомпаний страны.

Создание программ и обеспечение трансляции требует надежной и бесперебойной работы всей ИТ-инфраструктуры Телецентра «Останкино». И одной из важнейших задач является быстрое резервное копирование систем физических серверов и хранение данных резервных копий на ленточных накопителях. Для выполнения требований, предъявляемых к защите данных, было необходимо найти быстрое и безопасное решение с широким спектром возможностей для резервного копирования и восстановления данных.

«В первую очередь, мы должны были решить задачу по физической защите данных на серверах Телецентра. Основные требования к решению – надежность и устойчивость к отказам, гибкость настройки планов резервного копирования, скорость восстановления информации, удобство в настройке и администрирование», - сказал Александр Калинкин, директор департамента информационных технологий телецентра «Останкино».

Специалисты телецентра «Останкино» провели анализ рынка и необходимые испытания подобных решений, что позволило сделать окончательный выбор в пользу решений компании Acronis – Acronis Backup Advanced for Server и Acronis Backup for Workstation.

«В решениях Acronis нас привлекли простота использования и хороший функционал: восстановление резервной копии на новое оборудование, резервное копирование всего образа системы без остановки ОС, загрузка программы для восстановления с загрузочного носителя, необходимая для нас работа с ленточными накопителями», – отметил Александр Калинкин.

«На базе Телецентра «Останкино» производятся программы и обеспечивается эфирное вещание федеральных телеканалов. Любые сбои в его работе могут привести к очень серьёзным последствиям, - отметил Олег Шайхатаров, вице-президент Acronis по разработке, - Мы очень рады, что Телецентр «Останкино» остановил свой выбор на нашем решении Acronis Backup Advanced. Его надежность, скорость работы и простота были подтверждены многочисленными независимыми тестами и положительными отзывами наших пользователей»

​Решение Acronis Backup Advanced было специально разработано компанией Acronis, мировым лидером в области решений, для защиты данных в гибридном облаке. Это решение обладает рядом существенных преимуществ: поддержка систем любых типов: виртуальные машины, физические серверы, приложения, рабочие станции и многое другое; сверхбыстрое восстановление данных, гарантирующее, что компания сможет вернуться к работе за считанные минуты; гибкие параметры восстановления, позволяющие восстановить любые данные — от отдельного сообщения электронной почты до целого сервера; технология Universal Restore, выполняющее восстановление системы целиком в любое место, даже на новое отличающееся оборудование; поддержка резервного копирования в несколько хранилищ, благодаря которому данные копий можно хранить в любых местах, в том числе в облаке Acronis, расположенном в ведущих дата-центрах России; интеллектуальные функции резервного копирования, позволяющие сэкономить ресурсы сети и сократить расходы на хранилище.

«Acronis Backup – доступное по цене решение для комплексной защиты данных как виртуальных, так и физических серверов. Продукт дает возможность быстрого резервного копирования и аварийного восстановления, а зафиксированные производителем цены в рублях позволяют проще планировать ИТ-бюджеты организациям», – сказал Максим Каргин, пресейл-инженер компании Aflex, эксклюзивного дистрибьютера Acronis в России и СНГ.