СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux

TmaxSoft объявила о партнерстве с Red Hat, которое сделает базу данных корпоративного класса TmaxSoft Tibero доступной для Red Hat Enterprise Linux с помощью Amazon Machine Image (AMI). Tibero - это высокомасштабируемая и безопасная база данных корпоративного класса, отличительной чертой которой является высокий уровень совместимости с Oracle.

Сегодняшний анонс развивает успешные партнерские отношения TmaxSoft с Red Hat и позволяет клиентам Red Hat с помощью Tibero AWS VM удобно заказывать и конфигурировать Tibero напрямую из AWS Marketplace.

«Мы очень рады, что сотрудничая напрямую с Red Hat сможем расширить варианты внедрения, доступные клиентам TmaxSoft, - сказал Андрей Рева, исполнительный директор TmaxSoft Россия. - Наш опыт показывает, что Red Hat стал стандартным решением для клиентов, использующих базу данных Tibero, которым требуется надежность и производительность для крупномасштабной платформы Linux корпоративного класса, развернутой на их площадке. Теперь этот же сверхнадежный стек доступен и в AWS Marketplace. Новое решение рассчитано как на корпоративный гибридный рынок, так и на компании малого и среднего бизнеса, которым для роста требуется производительность и безопасность базы данных корпоративного класса».

«Корпоративные ИТ расширяются за счет облаков и поэтому те решения, которые клиенты используют в своих дата-центрах, должны быть доступны и в публичных облаках. TmaxSoft расширяет свободу выбора вариантов внедрения базы данных, реализуя опцию запуска СУБД Tibero в среде Red Hat Enterprise Linux на виртуальной машине AMI. Мы рады сотрудничеству с TmaxSoft, которое улучшает разработку решений для открыто-гибридной архитектуры», - отметил Майк Вернер (Mike Werner), старший директор Red Hat по глобальным технологическим партнерам.

Tibero от TmaxSoft - это высоко-масштабируемая и эффективно использующая ресурсы реляционная СУБД, способная быстро обрабатывать и анализировать большие объемы транзакций. Этот продукт отличается высокой совместимостью с Oracle при цене, которая в несколько раз меньше, чем у Oracle, и поддерживает типы данных Oracle, команды Oracle, схемы Oracle, сохраненные приложения Oracle и расширения Oracle SQL. Кроме того, Tibero реализует те же преимущества для перехода с IBM DB2, MS SQL и других баз данных.