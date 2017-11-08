«Корус Консалтинг» создала решение для годового планирования на базе «1С-Битрикс24»

ГК «Корус Консалтинг» разработала решение для постановки годовых целей компании и контроля их выполнения на платформе «1С-Битрикс24». Первой российской организацией, которая внедряет новую систему, стал ритейлер «Оптоклуб Ряды», разработавший методологию нового решения.

«Оптоклуб Ряды» – российская розничная сеть, ориентированная на продажу ограниченного числа самых популярных товаров по выгодным ценам в укрупненной упаковке. Ритейлер уже несколько лет использует «1С-Битрикс24», однако не мог полноценно пользоваться всеми функциональными возможностями системы, в том числе и планировать деятельность компании с помощью этого инструмента.

Для создания нового блока, который бы позволил на базе существующего корпоративного портала фиксировать цели компании на год, транслировать их на все подразделения и сотрудников, детально наполнять эти цели задачами, а также отслеживать исполнение и проводить анализ и корректировку целей и/или задач, было решено пригласить проверенного технологического партнера – ГК «Корус Консалтинг», золотого партнера «1С-Битрикс». У «Оптоклуба Ряды» уже был опыт сотрудничества с системным интегратором: с 2016 года ритейлер использует интеграционное решение «Корус Консалтинг», «iDocs: Алкоголь», для интеграции ERP-системы с ЕГАИС.

Отдельный надстраиваемый модуль «Годовое планирование», не затрагивающий типовые механизмы портала, был разработан на основе собственной уникальной методологии «Оптоклуба Ряды». Новый блок позволяет формировать дерево годовых целей сети, дробить цели на подцели, формировать на основании целей задачи, создавать рабочие группы и назначать ответственных за задачи и цели сотрудников. Участники рабочих групп регулярно информируются о статусе выполнения задач по целям, а руководство ритейлера получает оперативные отчеты о выполнении целевых планов, задач и результативности, детализированные по конкретным сотрудникам и целям.

«Четыре цикла анализа и планирования в рамках одного года, увязывающие в единое целое цели и задачи, являются ядром нашей системы управления. Как известно, чтобы достичь цели, надо чтобы кто-то что-то сделал. Менеджмент – это способность достигать поставленных целей, а такая циклическая система актуализации связей цели-задачи позволяет существенно повысить результативность достижения целей, за счет более высокой результативности исполнения задач, – сказала генеральный директор «Оптоклуба Ряды» Елена Стрельцова. – Предыдущее решение по годовому планированию существенно изменяло стандартные модули нашего корпоративного портала, что не позволяло обновлять систему. Именно поэтому нам важно, что новый блок, созданный совместно со специалистами “Корус Консалтинг”, является отдельным модулем “1С-Битрикс24” и мы можем развивать портал силами собственных ИТ-специалистов».

«Уникальное решение, созданное на платформе “1С-Битрикс24” – это результат нашей плотной совместной работы со специалистами “Оптоклуба Ряды”. Комбинация глубокой технологической экспертизы в портальных решениях с нашей стороны и методологической поддержки проектной группы со стороны “Оптоклуба Ряды” привели к созданию отдельного продукта для управления целями любой российской организации – продукта, который будет в скором времени доступен всем пользователям “1C-Битрикс24” в магазине приложений вендора», – отметила Елена Пискунович, руководитель проектов департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».