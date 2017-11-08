Группа ВТБ внедрила новую систему гарантированного выполнения финансовых транзакций

Розничный бизнес банка ВТБ завершил проект по созданию системы «Транзакционный Сервис 2.0», предназначенной для выполнения банковских финансовых операций в условиях модульного ИТ-ландшафта. Партнером по решению задачи выступила компания «Неофлекс».

Новая система транзакционных сервисов позволяет увеличить производительность, снизить количество «развалившихся» транзакций за счет объединения бизнес-логики с интеграционным слоем и уменьшения количества переходов между учетными системами банка. Разработка единого интерфейса для поиска информации позволила упростить локализацию ошибок и автоматизировать их исправление.

Сергей Русанов, руководитель ИТ глобальной бизнес-линии «Розница» отметил: «Транзакционная система лежит в основе учета бизнес-операций банка. От качества и производительности ее работы зависит скорость и надёжность выполнения финансовых транзакций наших клиентов. Команда проекта провела огромную работу по разработке, внедрению и тиражированию системы. В результате чего запуск новой и замена старой систем прошли быстро и незаметно».

На этапе разработки специалисты «Неофлекс» предложили несколько прототипов системы. По результатам нагрузочного тестирования на выделенном аппаратном комплексе банк остановил свой выбор на прототипе, который на 20% производительнее и на 80% менее требовательный к ресурсам базы данных.

Значительную часть работ выполнили всего за пять месяцев. Помимо разработки прототипа системы были составлены подробные технические задания по интеграции, пользовательскому и программному интерфейсу, переработаны экранные формы пользователей.

При разработке системы использовались лучшие DevOps-практики. В частности, был автоматизирован сборочный конвейер и тестирование. С помощью автоматических тестов проведена проверка 450 функциональных сценариев работы. Полученные тесты будут и в дальнейшем использоваться при развитии системы.

«Мы рады, что многолетний опыт успешного сотрудничества с Группой ВТБ получил продолжение в таком важном для нашего партнера проекте. Благодаря высокой квалификации совместной команды проект по разработке высоконагруженной системы прошел успешно и в заявленные сроки», — отметила Елена Лукутина, партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании «Неофлекс».

Дальнейшее развитие системы транзакционных сервисов будет связано с ее жизненным циклом и возможными изменениями в тех ИТ-системах, с которыми была проведена интеграция.