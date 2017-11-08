CNews Forum: «ДЕПО Компьютерс» представит двухконтурный комплекс для защиты информации

«ДЕПО Компьютерс» в рамках мероприятия «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра» проведет демонстрацию первого и единственного в России двухконтурного комплекса DEPO Neos Twin, построенного на базе моноблока ДЕПО. Комплекс ДЕПО разработан для защищенной обработки информации ограниченного доступа в информационных системах предприятия от существующих и потенциальных киберугроз.

Демонстрация состоится на стенде «ДЕПО Компьютерс» в рамках 10 юбилейного форума «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».

Для защиты информационной системы от постоянно усложняющихся механизмов реализации кибератак требуется комплексный подход к построению системы защиты информации.

Разделение информационных систем на два изолированных контура значительно повышает уровень информационной безопасности. При такой организации информационных систем один контур подключается к сети интернет, а другой контур предназначен для обработки информации ограниченного доступа. Физическая изоляция контуров друг от друга позволяет исключить кибератаки из сети интернет в информационную систему защищенного контура.

В традиционном варианте оборудования рабочих мест сотрудников, работающих в двух контурах, используются два персональных компьютера. Специалисты компании ДЕПО Компьютерс разработали решение, в котором функции двух физически изолированных друг от друга персональных компьютеров реализованы в корпусе одного моноблока. Работа с комплексом DEPO Neos Twin ничем не отличается от работы с обычным моноблоком. Уникальность решения ДЕПО заключается в том, что пользователь одновременно работает с двумя контурами и может мгновенно переключаться с одного контура на другой с помощью специальной клавиши, расположенной на клавиатуре.

«ДЕПО Компьютерс» представит два варианта двухконтурного комплекса. В одном варианте комплекса каждый вычислительный узел построен на базе процессора Intel Core 7 поколения и поддерживает установку сертифицированных во ФСТЭК России операционных систем Альт Рабочая станция 8.2, Альт Линукс СПТ 6.0/7.0, Astra Linux Special Edition, а также – Windows 10. В другом варианте комплекса первый вычислительный узел построен на отечественном процессоре «Байкал-Т1», второй – на процессоре Intel. Этот вариант двухконтурного комплекса поддерживает установку операционных систем Linux Debian 8 и Astra Linux Special Edition (релиз «Севастополь») для первого контура. Во втором контуре можно установить сертифицированные во ФСТЭК России ОС Альт Рабочая станция 8.2, Альт Линукс СПТ 6.0/7.0, Astra Linux Special Edition, а также – Windows 10.

Каждый вычислительный узел комплектуется собственными наложенными сертифицированными средствами защиты информации. Оба варианта двухконтурного комплекса DEPO Neos Twin поддерживают установку широкого спектра прикладного и специализированного программного обеспечения.

«Принцип разделения информационных систем на два физически изолированных контура успешно применяется в крупных государственных и коммерческих организациях и доказал свою эффективность при защите от киберугроз. Компания "ДЕПО Компьютерс" предлагает передовое решение для организаций, имеющих потребность в разделении информационных систем на два физически изолированных контура. Эргономичный стильный двухконтурный комплекс DEPO Neos Twin оснащен сертифицированными российскими операционными системами и средствами защиты информации. Комплекс может применяться в информационных системах обработки персональных данных до 1 уровня защищенности и в государственных информационных системах до 1 класса защищенности», – сказал Дмитрий Черкасов, заместитель генерального директора «ДЕПО Компьютерс».