Zebra представила Android-смартфон TC20 для малого и среднего бизнеса

Zebra Technologies представила TC20, экономичный мобильный компьютер, отвечающий потребностям предприятий малого и среднего бизнеса (СМБ).

TC20 — это мобильное устройство, разработанное для использования в помещении на предприятиях малого и среднего бизнеса в розничной торговле и гостиничной индустрии, для которых большое значение имеет соотношение функциональности и цены.

Применяя легкое мобильное устройство TC20, предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут пользоваться готовыми функциями для бизнеса, например, встроенным сканером, аккумулятором с большим сроком службы и улучшенным подключением. ТС20 обладает привычным, характерным для пользовательских устройств, дизайном и интерфейсом.

TC20 - это недорогая модель, предназначенная для сканирования одномерных и двухмерных штрихкодов, а при объединении с UHF RFID-считывателем RFD2000 компании Zebra устройство получает возможность считывать, записывать и обнаруживать метки UHF RFID, что делает его идеальным решением для розничных магазинов. Предприятия малого бизнеса теперь могут воспользоваться преимуществами, которые дает высококачественная встроенная возможность считывания штрихкода и RFID-тега, что избавляет от необходимости пользоваться ненадежными и более медленными камерами смартфонов, потребляющими много энергии.

Устройство TC20 может быть использовано в пыльных помещениях и может выдерживать попадание небольших капель влаги. Это позволяет снизить расходы на дорогой ремонт и обеспечивает длительный срок службы мобильного компьютера.

Операционная система ТС20 находится под непрерывной защитой благодаря решениям OneCare и LifeGuard компании Zebra для Android, которые обеспечивают расширенные обновления безопасности с учетом длительного срока эксплуатации устройства.

TC20 интегрируется в текущие рабочие процесс предприятия: не требуется длительное обучение персонала, яркий экран устройства с диагональю 4,3 дюйма и интерфейс Android делают использование устройства интуитивным и привычным. TC20 доступен в модификациях «полностью сенсорный» или «сенсорный экран и клавиатура».

TC20 работает на основе среды Mobility DNA и использует ее уникальную экосистему приложений, таких как Datawedge, StageNow, PowerPrecisions и Mobility Extensions, что позволяет упростить управление и отладку решения.

Решение Workforce Connect Push-To-Talk Express компании Zebra позволяет персоналу осуществлять голосовую коммуникацию друг с другом по беспроводной ЛВС в режиме диалога или в группах. Благодаря этому сотрудники могут реагировать на изменения в режиме реального времени и повысить качество обслуживания клиентов.

Широкий ассортимент аксессуаров, в частности источник питания для продолжительного использования устройства, ремешки на руку, чехлы и выносная пусковая ручка, дает персоналу возможность применять ТС20 для широкого круга задач более эффективно и с меньшими усилиями.

Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент направления мобильных компьютеров компании Zebra Technologies, отметил: «Компания Zebra предлагает самый широкий выбор мобильных компьютеров на базе Android в данной отрасли и выход смартфона ТС20 укрепляет нашу позицию лидера в корпоративном пространстве Android. До настоящего времени выбор предприятий малого и среднего бизнеса был ограничен: либо борьба с риском и неудобствами от использования потребительских устройств, либо устаревшие бумажные методы ведения бизнеса. Экономичное решение ТС20 предоставляет предприятиям СМБ больший выбор и отличный клиентский опыт».