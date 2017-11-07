Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР»

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в сентябре 2017 года начало работу в системе «НАДЗОР». Весь комплекс услуг по внедрению обеспечила компания «КС-Консалтинг», партнер «ЭОС» на территории Западной и Восточной Сибири.

Автоматизированный информационный комплекс (АИК) «НАДЗОР» – специализированное решение, разработанное ЭОС. Оно предназначено для автоматизации документационного обеспечения деятельности органов прокуратуры, а также Следственного комитета России и региональных управлений СК. Делопроизводство в следственных органах имеет ряд особенностей, связанных с необходимостью учета материалов уголовных дел и сопутствующих документов. Правила ведения документооборота в данных структурах закреплены в ведомственной Инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом Следственного комитета РФ от 18.07.2012 № 40. Инструкция предусматривает использование систем автоматизированной обработки документов только при условии их соответствия установленным требованиям. Именно такой системой является АИК «НАДЗОР».

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации создано в январе 2011 года, его дислокация – город Новосибирск. В компетенции ведомства – процессуальная деятельность по расследованию преступлений на морском, внутреннем водном, воздушном и железнодорожном транспорте, а также в сфере таможенного дела на территории 9 субъектов РФ: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Тыва, Хакасия. Помимо аппарата, СУ включает в себя 6 территориальных следственных отделов на транспорте, расположенных в городах Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новосибирск и Омск.

До внедрения АИК «НАДЗОР» в Западно-Сибирском СУ регистрация документов велась в программе собственной разработки. При этом документы разных групп заносились в 4 обособленные базы – отдельно регистрировались обращения граждан, уголовные дела, материалы проверок, переписка с организациями. Контроль исполнения велся в отдельной программе, в которую документы нужно было вносить повторно. Используемые решения для учета и контроля имели ограниченные поисковые возможности и не позволяли пересылать информацию о документах между подразделениями.

После внедрения АИК «НАДЗОР» Следственное управление перешло на регистрацию всех видов документов в единой базе. В аппарате ведомства к системе «НАДЗОР» подключены отдел по работе с обращениями граждан и помощник руководителя по контролю исполнения документов, также доступ в АИК получили территориальные следственные отделы. Создан электронный архив с широкими возможностями поиска, организован оперативный обмен документами между центральным аппаратом и территориальными подразделениями. В рамках проекта специалист аппарата (технолог системы) прошел специальное обучение, что позволит в случае необходимости менять настройки комплекса без привлечения интегратора.

С помощью АИК «НАДЗОР» автоматизированы ключевые функции по контролю и обработке документов: регистрация с автоматическим номерообразованием (охвачены входящие и исходящие письма, обращения граждан и юридических лиц, организационно-распорядительные документы (протоколы, приказы и т.д.), уголовные дела, материалы процессуальных проверок); заведение надзорных производств на обращение граждан и уголовные дела; контроль исполнения документов (оперативный и долгосрочный); снятие с контроля и списание документов в номенклатурные дела; формирование отчётности по исполнительской дисциплине и по результатам рассмотрения обращений граждан; печать конвертов.

В настоящее время АИК «НАДЗОР» в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации работает в штатном режиме.

АИК «НАДЗОР» – это полностью российский программный продукт. Приказом Минкомсвязи России от 06.09.2016 № 426 он включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Решение используется в системе следственных органов РФ как на федеральном, так и на региональном уровне. Сегодня в АИК «НАДЗОР» работают сотрудники Следственного Комитета Российской Федерации и многих его региональных подразделений: в Южном и Северо-Западном управлениях на транспорте, в следственных управлениях Москвы, Севастополя, Алтайского, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, Белгородской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, областей, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия, Хакасия и ряде других регионов.