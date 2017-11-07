Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы

Visiology выпустила мобильное приложение для своей аналитической платформы. С помощью приложения Visiology пользователи могут самостоятельно исследовать имеющиеся у них данные, представляя их в виде различных диаграмм. Приложение доступно в Google Play и App Store.

В приложении Visiology реализовано несколько видов диаграмм. Для проведения сравнительного анализа можно строить гистограммы, изменение показателей во времени отслеживать на графиках, а для анализа по принципу «часть-целое» использовать круговые диаграммы. Для составления отчетов доступно представление данных в табличном виде. Полученные в приложении результаты анализа можно экспортировать в файл формата Excel. Для ознакомления с функциональностью приложения Visiology в нем предусмотрен демо-режим.

«В эпоху непрерывной генерации данных, когда задачи по их анализу решаются не только аналитиками, к BI платформам предъявляются все новые требования. Одно из них – возможность легко и удобно изучать имеющиеся у компании данные, чтобы принимать грамотные решения. Для этой задачи бывает недостаточно интерактивных отчетов, поэтому в Visiology была реализована функция пользовательская аналитика (или Self Service), позволяющая сотрудникам, принимающим решения, самостоятельно исследовать данные, строить аналитические запросы и сохранять полученные результаты. Разработанное нами приложение дает возможность в любое время обращаться к цифрам для принятия взвешенного решения. Таким образом Visiology, как инструмент анализа данных, становится еще более доступным, так как им теперь можно удобно пользоваться со смартфона или планшета», – сказал генеральный директор компании Visiology Иван Вахмянин.

Аналитическая платформа Visiology позволяет собирать большие объемы разнородных данных и обрабатывать их с применением математических методов анализа. Одна из особенностей продукта – поддержка не только настольных и мобильных дисплеев, но и экранов коллективного пользования или видеостен, которые используются в ситуационных центрах, центрах управления и диспетчерских. Платформа Visiology является полностью российской разработкой. Продукт применяется в госсекторе, а также в компаниях из телекоммуникационной, энергетической, банковской, топливно-энергетической и торговой отрасли.

Разработчик платформы, компания Visiology, была создана как инвестиционный проект системного интегратора Polymedia. Кроме аналитической платформы в портфеле компании Visiology находится также ПО для управления видеостенами Polywall и программная оболочка для интерактивных дисплеев Flipbox Software Suite.