Canon представила компактный 4K-проектор XEED 4K600Z

Canon объявила о выходе XEED 4K600Z — компактного и яркого лазерно-фосфорного LCOS-проектора с разрешением выше аппаратного 4K. Световой поток 6000 люмен гарантирует высокое качество и четкость изображения.

Этот универсальный проектор профессионального класса подходит для визуального моделирования, художественных инсталляций и цифровых вывесок, а также может использоваться в учебных целях. XEED 4K600Z отличается компактными размерами. По функциональности модель не уступает предшествующей — XEED 4K600STZ — а коэффициент проекции 1,34–2,35:1 расширяет возможности ее использования в качестве стационарного проекционного решения.

Благодаря аппаратному разрешению 4K (4096 x 2400), технологии LCOS и улучшенной оптической системе AISYS на основе специализированных линз Canon проектор XEED 4K600Z поддерживает высокую детализацию и точную цветопередачу в цветовом пространстве sRGB, гарантируя зрителям эффект присутствия. XEED 4K600Z воспроизводит яркие, красочные и четкие изображения, что делает его выбором для симуляций, требовательных к качеству видео. Отсутствие искажений за счет минимальной кривизны поля, компенсация размытия движущихся объектов и сверхбыстрый отклик (задержка 1,0 кадра на частоте 60 Герц) дополнительно повышают качество изображения и удобство просмотра. Четкость фокусировки практически не зависит от условий работы: изображение будет безупречно резким даже при проецировании на изогнутую или куполообразную поверхность.

Вместе с объективом XEED 4K600Z весит всего 26 кг, что делает его самым легким и компактным в мире лазерным проектором с истинным разрешением 4K в своем классе. Он крепится под любым углом, а привод для сдвига объектива в диапазоне +/- 60 % по вертикали и +/-10 % по горизонтали позволяет смещать изображение, не трогая сам проектор, что дополнительно упрощает установку.

Простота в обращении и удобство монтажа — это еще не все, что придает модели XEED 4K600Z исключительную гибкость: богатый набор программируемых настроек также значительно расширяет диапазон областей и сценариев применения. Например, реализованная в этой модели лазерная технология подходит для создания цифровых вывесок: XEED 4K600Z способен работать круглосуточно, в том числе в портретном режиме. А четкая передача оттенков серого позволяет воспроизводить рентгеновские снимки с точностью, достаточной для медицинских образовательных учреждений: режим симуляции Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) совместим со стандартами DICOM 14 для обучения расшифровке медицинских изображений.

Соединение Wi-Fi позволяет удаленно управлять проектором с устройств iOS (в предыдущих моделях удаленное управление было возможно только при проводном подключении к локальной сети) . Новое приложение Canon Projector Service Tool для iOS экономит время, позволяя удален-но управлять проектором, а также просматривать сообщения о неполадках и устранять их.

Вместо традиционной лампы XEED 4K600Z оборудован лазерным источником синего света, который дает более мощный световой поток и позволяет точнее регулировать уровень яркости. В результате ресурс проектора увеличился до 40 000 часов, а потребность в обслуживании значительно сократилась — как и издержки из-за простоев.