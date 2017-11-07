Архивы МосгорБТИ объединят в централизованную систему до конца 2017

В Московском городском бюро технической инвентаризации завершается процесс объединения архивов территориальных подразделений в единую централизованную систему данных. В настоящий момент большая часть работы уже выполнена, закончить мероприятия планируется к новому году.

С мая 2017 г. ГБУ МосгорБТИ начало работу по консолидации своего архива на единой площадке – в архивохранилище учреждения, расположенном по адресу ул.Бакунинская, д.43/55. Новые помещения отвечают всем современным требованиям безопасности, сохранности документов, эргономики. Ранее архивные материалы находились в территориальных управлениях МосгорБТИ на 6 площадках. Консолидация архива позволит не только повысить степень его сохранности, но и будет способствовать переводу материалов в электронный вид, что значительно повысит оперативность и удобство его использования в работе.

На данный момент уже консолидировано более 75% всего объема документации. Следующим шагом станет полная интеграция данных МосгорБТИ в городские информационные системы. Эта работа выполняется в рамках государственного задания, в соответствии с которым ее планируется завершить до конца 2019 года.

Архив МосгорБТИ был создан в 20-х годах прошлого века, он насчитывает 69 тыс. инвентарных дел, в которых содержится информация по 122 тыс. объектам. В 2016 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от иных организаций технической инвентаризации, осуществлявших деятельность на территории города Москвы (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации», ГУП «Мосгоргеотрест», «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ), на постоянное хранение принято 240 тысяч объектов. Таким образом, в распоряжении МосгорБТИ сейчас имеется информация по более чем 360 тысячам объектов, что представляет собой самую полную базу данных с технической информацией о недвижимости Москвы.

В соответствии с приказом Департамента городского имущества города Москвы от 27.07.2016 № 182 на ГБУ МосгорБТИ возложены полномочия по предоставлению за плату копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации.