Россия заняла 10-е место в «Глобальном индексе по кибербезопасности»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в рейтинге 2017 года Международного союза электросвязи (МСЭ) по индексу кибербезопасности Россия заняла десятое место, на один пункт опередив такие технологически развитые страны, как Японию и Норвегию. Отчет «Глобальный индекс по кибербезопасности» (The Global Cybersecurity Index, GIC) опубликован на сайте МСЭ.

По данным МСЭ за 2017 год Россия также опередила целый ряд других крупных мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Так, согласно рейтингу, Великобритания заняла 12 место, Южная Корея — 13-е, Финляндия — 16-е, Германия — 24-е, Италия — 31-е. Всего в исследовании приняли участие 193 страны.

В современном цифровом мире киберпреступность является ключевой угрозой роста мировой экономики. Повышение культуры поведения граждан в интернете, а также распространение понятных общемировых правил борьбы с киберпреступностью могут помочь в борьбе с такими преступлениями. Напомним, Минкомсвязь России последовательно выступает за необходимость выработки таких правил и призывает все государства к широкому сотрудничеству в области информационной безопасности и защиты ИКТ-инфраструктуры. Так, вопросы информационной безопасности, а также управления критической инфраструктурой интернета регулярно обсуждаются, на встречах «Большой двадцатки», на площадке ООН, на встречах министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Информационная безопасность также является важной частью подготовленной Минкомсвязью России программы «Цифровая экономика Российской Федерации».