Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза

Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за пределами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза и составил, согласно открытым данным, $263 млн. Скорости изменения и роста рынка - астрономические, констатируют аналитики. Эксперты «Криптоконфереции» в технопарке «Сколково» поделились своим мнением о трендах ICO 2017 года, которые определят развитие отрасли в будущем.

«Крупные инвесторы разочарованы текущей доходностью ICO и вкладывают только в инфраструктурные проекты», - отмечает Дмитрий Филатов, основатель TopFace и рейтингового агентства ICORating, управляющий партнер хедж-фонда ICOShark и спикер “Криптоконференции”. К слову, на данный момент инфраструктурные ICO-проекты составляют 42,4% от общего объема, согласно данным «Сколково - Венчурные инвестиции».

Об усложнившемся процессе привлечения инвесторов говорит и Никита Марин, бизнес-аналитик ICOBox, Член экспертного совета при Государственной Думе по цифровой экономике и блокчейн-технологиям: «Стоимость привлечения токенхолдеров становится все дороже и проектам все больше необходимо концентрироваться на отношениях с инвесторами, фондами, бизнес-ангелами и family offices».

Рост конкуренции между ICO проектами растет каждую неделю. Это вынуждает компании выходить на новый уровень качества ICO-проектов, что требует от бизнесменов серьезных денежных вложений. Например, если пару месяцев назад написание whitepaper с помощью сторонних специалистов стоило $5 тыс., то сейчас - $50 тыс. По некоторым оценкам, если в начале осени стоимость организации успешного ICO составляла около $0,5 млн., то сейчас эта сумма выросла фактически в 2 раза. «ICO становится провести все сложнее и дороже, стоимость ICO уже превышает миллион долларов, требования к качеству всех элементов проекта увеличиваются», - рассказал Дмитрий Филатов.

В октябре этого года по инициативе Германа Клименко, советника президента РФ по интернету, в России была зарегистрирована ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Учредителями выступили основатель и бывший совладелец ГК «Акадо» Юрий Причапкин и эксперт по блокчейну Александр Трещев. Новый грядущий тренд - появление множественных рейтинговых агентств.

Сейчас ICO на законодательном уровне никак не регулируется. К июлю 2018 года все изменится. В.В. Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений о регулировании публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. Пока что, в свою очередь, РАКИБ оценивает потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала 2017 года в p18 млрд, а налоговые поступления могли бы составить p3,5 млрд.