«Лаборатория Касперского»: спамеры используют тему блокчейна для обмана пользователей

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сразу несколько новых спамерских и фишинговых схем, эксплуатирующих популярность блокчейна и криптовалют. Согласно отчету «Спам и фишинг в третьем квартале 2017 года», они стали одними из самых популярных тем мошеннических писем за прошедшие три месяца.

За этот период спамеры и фишеры использовали самые разные уловки, чтобы обмануть пользователей и получить их деньги. Широкое распространение получили схемы, эксплуатирующие интерес людей к быстрому обогащению. Адресатам приходило письмо с приглашением установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке. Однако по ссылке они попадали на партнерские сайты брокерских контор, предлагающих заработать на торговле бинарными опционами. Для этого пользователь должен внести на счет некоторую сумму — разумеется, нет никаких гарантий, что она вернется к вкладчику. Кроме того, часто злоумышленники просто исчезают после получения денег, оставляя жертву ни с чем.

Более простая, но все же эффективная схема: пользователя прямо в письме просят перевести биткойны на определенный кошелек, обещая через пять дней вернуть вложенное с процентами. Такой вид мошенничества рассчитан на самых доверчивых получателей, однако и в этих случаях есть жертвы.

Еще один распространенный сценарий, наблюдаемый экспертами в третьем квартале, — спам-предложение пройти образовательный курс, благодаря которому пользователь якобы начнет разбираться в криптовалютах и научится инвестировать в них. Стоят подобные семинары довольно дорого, а их реальная ценность в большинстве случаев оказывается минимальна. Однако к этому моменту деньги уже уходят в кошелек мошенников.

«В предыдущем квартале самым горячим сюжетом в спам-рассылках стал шифровальщик WannaCry, а за прошедшие три месяца мошенники почувствовали популярность криптовалют и начали активно эксплуатировать эту тему. Результаты исследования еще раз показывают, что любимый метод спамеров — использовать в своих рассылках популярные темы. В такие моменты пользователями очень просто манипулировать. Мы уверены, что такая тенденция продолжит развиваться и в будущем. Поэтому всем нам крайне важно критически относиться к отражению мировых событий и трендов на просторах Интернета. Не стоит идти на поводу у кибермошенников», — отметила Дарья Лосева, эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского».

Среди других тенденций третьего квартала в спам-рассылках и фишинге эксперты отмечают следующие. Во-первых, Россия заняла 3-е место среди стран-мишеней вредоносных рассылок, поднявшись с 5-ой позиции в предыдущем квартале. Первой же стала Германия, а на втором месте Китай. Второй тенденцией стало то, что активность фишеров за отчетный период выросла на 29% — модуль «Антишифинг» «Лаборатории Касперского» предотвратил почти 60 млн переходов пользователей на мошеннические страницы. И наконец, фишеры вышли за пределы почтовых сообщений и стали активнее использовать другие средства связи, например, мобильные мессенджеры.