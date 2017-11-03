«Крок» стал серебряным партнером Fortinet

Компания «Крок» стала серебряным партнером Fortinet. Сотрудничество компаний продолжается уже два года. За это время специалисты «Крок» реализовали несколько десятков проектов в области сетевой безопасности для крупных российских заказчиков, в числе которых оказались один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, крупные российские банки, спортивный стадион, государственное предприятие по охране железнодорожного транспорта и другие.

В «Кроке» отмечают, что решения Fortinet помогают заказчикам компании защитить свою сетевую инфраструктуру от различных типов кибератак. Сама защита корпоративной сети — актуальная задача для клиентов «Крока», так как в последние годы количество кибератак, направленных на компании из самых разных сфер бизнеса, увеличивается. Результатом становятся утечки конфиденциальной информации, простои критичных бизнес-процессов и многомиллиардные убытки. Эффективный способ защиты, по мнению специалистов «Крока», — реализация комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности, которая включает антивирусы, межсетевые экраны и облачные «песочницы».

«Сетевая безопасность — базисное условие для эффективной работы ИКТ-инфраструктуры. Функционирование бизнеса в целом зависит от того, насколько грамотно будет выстроена, с технологической точки зрения, защита телеком сетей. Для этого необходимы опыт и всесторонняя экспертиза, позволяющие противостоять даже самым изощренным кибератакам. В собственной лаборатории «Крок» мы постоянно тестируем новые ИТ-инструменты от ведущих разработчиков по безопасности, проверяем их на прочность. Мы всегда рады помочь нашим заказчикам противостоять любым внешним угрозам», — говорит Андрей Врублевский, руководитель направления оптимизации и контроля сети компании «Крок».

ИТ-продукты вендора также востребованы и государственными заказчиками. Сейчас Fortinet — единственная компания среди лидеров класса Enterprise Firewalls (межсетевые экраны для крупных организаций), которая прошла сертификацию на соответствие новым требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Более того, некоторые из межсетевых экранов Fortigate сертифицированы по 4-му классу межсетевого экранирования.

Полная линейка ИТ-решений Fortinet развернута в лаборатории «Крок» и доступна заказчикам для тестирования.

«Мы рады быть в числе партнеров «Крок» и вместе со специалистами системного интегратора обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей передачи данных заказчиков. Fortinet на текущий момент является одним из лучших производителей на рынке, что также подтверждается лидерством в квадрантах Gartner Enterprise Firewall и UTM, NSS Labs NGIPS, BDS и многими другими. Поэтому я абсолютно уверен, что высокое качество наших ИТ-продуктов и глубокая экспертиза «Крок» будут способствовать улучшению информационной безопасности компаний в России», — резюмирует Михаил Родионов, глава представительства компании Fortinet.