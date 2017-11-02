В Германии построили новый суперкомпьютер

Суперкомпьютер, расположенный в штаб-квартире компании BASF в Людвигсхафене, позволит проводить более сложное моделирование в большем объеме и в более короткие сроки, создавая возможности для проявления творческой изобретательности.

С вычислительной мощностью, равной 1,75 петафлопс (петафлопс равняется одному квадриллиону операций с плавающей точкой в секунду), новый суперкомпьютер, которому сотрудники компании дали название Quriosity, будет в 10 раз мощнее своих предшественников. В рейтинге 500 самых больших компьютерных систем в мире новый суперкомпьютер занимает 65 место. Прошло около года с момента первых обсуждений проекта до его запуска. «Это очень, очень быстро», – комментирует д-р Стефан Шенк, руководитель проекта.

На данном этапе речь идет об использовании новых возможностей для создания добавленной стоимости. «Есть целый ряд проектов, в которых будет использоваться новый компьютер, – комментирует Стефан Шенк. – Задача состоит в том, чтобы организовать множество проектов и различные компьютерные программы так, чтобы максимально использовать возможности Quriosity. Это похоже на игру в Тетрис».

Такие задачи, как моделирование промышленных катализаторов, средств защиты растений и материалов, требуют значительной вычислительной мощности и относятся к числу тех, которые были запущены в первую очередь.

При использовании катализаторов особенно важно повысить их эффективность и, следовательно, устойчивость, путем уменьшения количества входного сырья и получения меньшего количества отходов. Также важно, чтобы средства защиты растений работали более эффективно и более целенаправленно, чтобы лучше соответствовать текущим и будущим требованиям. Для моделирования материалов и систем, например, пен и формул продуктов, повышенная вычислительная производительность позволяет более точно прогнозировать функциональность и свойства.

«До сих пор мы могли поменять только некоторые параметры в процессе моделирования и на основании этого ждать результатов. С суперкомпьютером возможны более сложные комбинации, позволяющие варьировать значительно больше параметров», – объяснил Стефан Шенк. Это может привести к значительному сокращению времени разработки, а также к открытию и применению ранее неизвестных моделей, что открывает совершенно новые подходы к исследованиям».