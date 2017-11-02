Цифровой университет начнет работу в России 7 ноября 2017 года

В России откроется первый цифровой университет, задачей которого станет подготовка кадров для цифровой экономики - Университет НТИ 20.35. Подписание соглашения с ведущими российскими вузами, которые примут участие в работе нового университета, а также презентация модели его развития пройдет на площадке «Точки кипения» в Санкт-Петербурге 7 ноября.

Ключевая особенность университета – сетевой принцип функционирования с использованием возможностей всех образовательных организаций и цифровых образовательных платформ, а также интеллектуальная система построения процесса обучения, учитывающая текущий набор компетенций человека, его индивидуальный график, целевые профили компетенций, соответствующие его будущему виду деятельности.

Задача университета – подготовить команды, способные создавать и выводить российские продукты и компании на глобальные рынки. Учебный процесс будет строиться на образовательных модулях и курсах от ведущих российских и зарубежных университетов. Одновременно с этим будет применяться широкий спектр новых технологий для оценки компетенций и личных качеств учащихся, для сопровождения процесса обучения со стороны агентов с искусственным интеллектом, что повысит вероятность успешного достижения каждым обучающимся образовательных целей.

Вместо диплома об окончании учебного заведения для выпускников будет сформирован цифровой профиль компетенций, который отражает их реальные достижения и может быть, в определенной степени, гарантией их успеха на конкретных позициях в проектах или компаниях.

Согласно одобренному 18 октября 2017 года межведомственной рабочей группой при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию плану развития университета, в 2018 году пройдет апробация его модели и технологической платформы, в которой примут участие не меньше 500 лидеров и членов команд рынков Нейронет и Энерджинет Национальной технологической инициативы.

В 2018 году будут разработаны открытые онлайн-курсы нового формата по сквозным технологиям и универсальным компетенциям, которые станут доступны широкому кругу обучающихся в вузах России и в компаниях, работающих на рынках НТИ. По завершению этапа апробации Университет НТИ 20.35 станет платформой, предоставляющей большие возможности для всех желающих в области профессионального развития. Ее отличительной особенностью будет ориентация не на образовательные стандарты, а на реализацию оптимальной траектории достижения уникального набора компетенций, необходимых человеку для реализации его уникального проекта, его роли в компании.

Предполагается, что уже в 2020 году каждая компания, работающая в России, сможет с использованием платформы университета обеспечивать не только профессиональное развитие своих сотрудников, но и подбирать кадры, задавать ориентиры для тех, кто ищет варианты будущего трудоустройства. Институты развития будут расценивать наличие в команде участников с определенным подтвержденным профилем компетенций как дополнительную гарантию успешности проекта.

Для образовательных организаций сотрудничество с Университетом НТИ 20.35 станет новым шагом в развитии, даст возможность широкого распространения ключевых компетенций мирового уровня.

Параллельно с началом работы университета будет запущена международная инициатива по совместным исследованиям в области индивидуальных траекторий развития человека и использования цифровых технологий. К участию в инициативе будут приглашены ведущие вузы и цифровые образовательные платформы мира.

Программа «Цифровая экономика» была подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина и утверждена кабинетом министров 31 июля 2017 года. Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, «умный город» и здравоохранение. Цель программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни - и в экономике, и в предпринимательстве, как социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве.

«Университет НТИ 20.35» станет одним из главных проектов в направлении «Кадры и образование».