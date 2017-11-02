Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения тонких клиентов Futro, оптимизированных для корпоративных задач. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Новые устройства обеспечивают улучшенную гибкость работы, более высокую производительность и надежную защиту. Четыре новые модели включают систему Futro Q940 PalmSecure, в которой впервые реализована технология биометрической аутентификации по рисунку вен. Новинки предлагаются с ПО eLux, Scout Enterprise Management Suite и Windows 10 IoT Enterprise.

Futro Q940 – это первый тонкий клиент компании Fujitsu с интегрированной технологией распознавания рисунка вен PalmSecure, которая обеспечивает более точную аутентификацию по сравнению с другими популярными биометрическими технологиям. PalmSecure создает дополнительный уровень защиты для обеспечения безопасности важных конфиденциальных данных. Для аутентификации с помощью технологии PalmSecure зарегистрированным пользователям достаточно поместить ладонь над бесконтактным датчиком. Помимо использования в средах единого входа Single Sign-On (SSO), технология PalmSecure может применяться для дополнительной верификации пользователей при доступе к важным корпоративным данным и приложениям.



Рюдегер Ландто (Ruediger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA, говорит: «Тонкие клиенты отлично подходят для вычислительных сред, в которых наблюдается высокий уровень централизации, включая государственные учреждения, банки, страховые компании и колл-центры. Новое поколение систем Futro стало еще более компактным и производительным. Новинки обеспечивают надежную защиту и поддерживают расширенные мультимедийные возможности. Что касается производительности, большинство пользователей никогда не обратит внимание на то, что они используют не полнофункциональный ПК».

Также в новую линейку Futro вошли ультракомпактные модели Futro S540 и S740 с корпусом объемом всего 0,87 литра и модель Futro S940, первый тонкий клиент Fujitsu Futro со встроенным блоком питания и поддержкой опции Power over Ethernet (PoE), что позволяет уменьшить количество проводов на рабочем месте. Универсальная модель Futro S940 поддерживает интерфейс USB Type-C для скоростной передачи данных и возможность установки графической карты для подключения нескольких мониторов с целью увеличения продуктивности работы сотрудников.

Все 4 новых модели Futro созданы с учетом широкого распространения мультимедийных коммуникационных инструментов и решений для совместной работы, обеспечивая более высокую производительность. В них реализованы расширенные функциональные возможности для поддержки таких приложений, как Skype for Business для Windows 10 Enterprise IoT и Cisco VXME и Avaya для eLux, что обеспечивает возможность совместной работы с помощью видеоконференцсвязи.

Устройства Futro имеют длительный срок службы. Тонкие клиенты не имеют подвижных компонентов или вентиляторов, они потребляют меньше электроэнергии по сравнению с настольными ПК и работают абсолютно бесшумно. Все модели поставляются с ОС eLux RP 6 и ПО Scout Enterprise Management Suite 15 компании Unicon.

Новые модели Futro доступны для заказа в регионе EMEIA с декабря 2017 года. Начало поставок по всему миру запланировано на март 2018 года.