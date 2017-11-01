Седьмая международная конференция WHD.moscow пройдет 9 ноября

9 ноября в Москве пройдет седьмая международная конференция WHD.moscow — профильное мероприятие для хостинг-провайдеров и представителей смежных индустрий. Форум проводится в рамках крупнейшей мировой серии хостинговых конференций WorldHostingDays.

На мероприятии в Москве более двухсот ведущих российских и зарубежных специалистов индустрии обсудят ее ключевые тренды, а также технологические решения, доступные на рынке. В конференции примут участие представители регистратуры доменов .RU и .РФ, глобального координатора адресного пространства интернета ICANN, провайдеров сервисов для хостеров — Ru-Center, ISPsystem, Virtuozzo и др.

Бесплатная регистрация на форум и программа мероприятия доступны на его официальном сайте.