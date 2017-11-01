Максим Кузнецов назначен на пост генерального директора Philips в России и СНГ

Компания Royal Philips объявляет о назначении c 1 ноября 2017 года Максима Кузнецова на должность генерального директора Philips в России и СНГ.

Максим Кузнецов присоединился к команде Philips в 2005 году и в течение прошедших 12 лет занимал различные должности в области продаж, маркетинга и управления рынками. С 2012 года Максим управлял бизнесом компании в Украине, а в 2014 году занял позицию главы подразделения Philips «Потребительские товары» в России, Украине, Беларуси и Центральной Азии.

С 1 ноября 2017 года Максим Кузнецов вступает в должность генерального директора Philips в России и СНГ

Максим Кузнецов также займет позицию главы Philips «Здравоохранение» в России и СНГ и возглавит научно-исследовательский центр Philips в «Сколково». О новом назначении на позицию главы подразделения Philips «Потребительские товары» в России и СНГ, которую ранее занимал Максим Кузнецов, будет объявлено позже.

Арман Воскерчян, ранее занимавший позицию генерального директора Philips в России и СНГ, продолжит карьеру в Philips и возглавит глобальное подразделение «Терапевтическая помощь», которое базируется в США.