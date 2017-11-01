HP заявила о завершении сделки по приобретению принтерного бизнеса Samsung

Сегодня, 1 ноября 2017 года, HP объявила о завершении сделки по приобретению принтерного бизнеса компании Samsung Electronics. Сумма сделки составила $1,05 млрд.

В первую очередь, HP заинтересовался недорогими МФУ серии A3, производство которых даст HP хороший старт в сфере печатных устройств. Они обладают скоростью копиров, простотой и надежностью принтеров и имеют всего лишь несколько деталей, которые необходимо заменять. В сочетании с технологиями PageWide эти устройства позволят выпустить инновационную линейку решений. Приобретение Samsung позволит HP расширить линейку выпускаемых компанией печатных устройств.

Также печатный бизнес Samsung является серьезным интеллектуальным приобретением: он имеет более 6,5 тыс. патентов на печать и почти 1,3 тыс. высокопрофессиональных исследователей, инженеров с опытом работы в области лазерной техники, электроники и расходных материалов и аксессуаров к такого рода устройствам.

«Если мы хотим запустить возрождение печатного бизнеса, нам надо собрать самые яркие таланты отрасли», — сказал Дион Вейслер (Dion Weisler), президент и главный исполнительный директор HP Inc. Для завершения сделки HP необходимо предоставить финансовые гарантии по результатам Q4 2017. Кроме того, в рамках соглашения Samsung обязуется инвестировать от $100 млн до $300 млн в HP путем приобретения ценных бумаг.

Напомним: о подписании обязывающего соглашения о покупке бизнеса Samsung Electronics по выпуску печатающих устройств, включая принтеры и МФУ HP объявила в сентябре 2016 года. Тогда компания охарактеризовала сделку как наиболее крупную в истории мирового печатного бизнеса.