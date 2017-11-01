Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве

14 ноября в Москве состоится форум FinCore-2017, на котором лидирующие банки и компании обсудят вопросы преобразования ИТ-ландшафта банка в современное цифровое ядро.

В большинстве банков слои оборудования и систем накапливались год за годом, а теперь тормозят развитие платформы и мешают быстро выводить на рынок новые продукты. Форум FinCore поможет банкам получить ответы на наиболее насущные вопросы ИТ-архитектуры.

Основные темы форума:

Как провести ревизию архитектуры, чтобы понять, что надо изменить?

Нужны ли банку микросервисы? Как они сочетаются с концепцией SOA?

Что делать, если шина передачи данных устарела? Можно ли обойтись вообще без шины?

Как быть, если устарела АБС?

Централизация, децентрализация или всё вместе? Мейнфреймы или grid?

Как создать инфраструктуру для работы с большими данными и нейросетями?

Как сделать банк API enabled?

Свое видение современного цифрового ядра представят:

Сергей Рябов, главный IT-архитектор, Сбербанк

Андрей Попов, CIO, Райффайзенбанк

Денис Сотин, CIO, Росбанк

Андрей Овсянников, Руководитель блока «информационные технологии», Промсвязьбанк

Кирилл Меньшов, Директор по информационным технологиям, Банк «Открытие»

и многие другие.

Предварительная программа и регистрация на сайте форума FinCore.ru