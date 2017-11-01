Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве
, Текст: Полина Осокина
14 ноября в Москве состоится форум FinCore-2017, на котором лидирующие банки и компании обсудят вопросы преобразования ИТ-ландшафта банка в современное цифровое ядро.
В большинстве банков слои оборудования и систем накапливались год за годом, а теперь тормозят развитие платформы и мешают быстро выводить на рынок новые продукты. Форум FinCore поможет банкам получить ответы на наиболее насущные вопросы ИТ-архитектуры.
Основные темы форума:
- Как провести ревизию архитектуры, чтобы понять, что надо изменить?
- Нужны ли банку микросервисы? Как они сочетаются с концепцией SOA?
- Что делать, если шина передачи данных устарела? Можно ли обойтись вообще без шины?
- Как быть, если устарела АБС?
- Централизация, децентрализация или всё вместе? Мейнфреймы или grid?
- Как создать инфраструктуру для работы с большими данными и нейросетями?
- Как сделать банк API enabled?
Свое видение современного цифрового ядра представят:
- Сергей Рябов, главный IT-архитектор, Сбербанк
- Андрей Попов, CIO, Райффайзенбанк
- Денис Сотин, CIO, Росбанк
- Андрей Овсянников, Руководитель блока «информационные технологии», Промсвязьбанк
- Кирилл Меньшов, Директор по информационным технологиям, Банк «Открытие»
и многие другие.
Предварительная программа и регистрация на сайте форума FinCore.ru