Samsung Electronics отчитался за 3Q2017
Компания Samsung Electronics объявила финансовые результаты третьего квартала 2017 года, завершившегося 30 сентября. Квартальная выручка Samsung составила 62,05 трлн вон, продемонстрировав прирост 14,23 трлн вон по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом операционная прибыль достигла 14,53 трлн вон, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2016 года на 9,33 трлн вон.
Наиболее важным фактором, сказавшимся на уверенных общих результатах деятельности компании в третьем квартале, стал значительный спрос на высокопроизводительные платы памяти для серверов и флагманских мобильных устройств. Направление производства проводников продемонстрировало существенный прирост выручки на фоне показателей как прошлого года, так и предыдущего квартала. Подразделение System LSI внесло свой вклад в рост прибылей благодаря увеличившемуся объему продаж микросхем для дисплеев мобильных устройств (DDI) и датчиков изображения. Сегмент панелей отображения информации (Display Panel) продемонстрировал снижение выручки, несмотря на увеличившиеся объемы продаж гибких OLED-панелей для смартфонов премиального сегмента.
Направление производства мобильных устройств отметило существенный рост поставок благодаря запуску модели Samsung Galaxy Note8 и значительным объемам продаж новой серии Samsung Galaxy J. Однако при этом доходность данного направления снизилась в квартальном выражении за счет смещения пропорции в продажах в сторону более высокой доли смартфонов массового сегмента.
Направление производства элементов памяти смогло добиться по итогам квартала значительной прибыли благодаря высокому сезонному спросу на элементы и модули памяти всех видов, существующей тенденции движения в сторону элементов более высокой плотности, а также сохранения благоприятных условий поставок, спроса и ценообразования. Значительный спрос на элементы памяти NAND формируется за счет запуска флагманских моделей смартфонов и развитие облачной инфраструктуры. Спрос на элементы памяти DRAM, применяемые в серверах, мобильных устройствах, персональных компьютерах и игровых консолях – также остается устойчивым.
В плане перспектив развития бизнеса на 2018 год компания ожидает рост прибыли преимущественно по направлениям производства компонентов, поскольку условия на рынке элементов памяти с большой степенью вероятности сохранятся благоприятными. В направлении производства элементов памяти увеличится спрос на высокопроизводительную память NAND большой плотности, поскольку возрастает потребность в хранении более крупных объемов данных на серверах и мобильных устройствах. Ожидается, что в 2018 году большие спортивные мероприятия, такие как Кубок Мира и зимние Олимпийские игры, повысят спрос на UHD и телевизоры с большой диагональю экрана. Samsung укрепит свои позиции в сегменте премиум и продолжит повышать прибыльность, расширяя линейки телевизоров QLED и телевизоров с большой диагональю. По направлению цифровой бытовой техники показатели продаж выросли по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года благодаря устойчивому росту на рынке Северной Америки и увеличению объема продаж инновационных премиальных продуктов, таких как холодильники Chef Collection и стиральные машины Activewash. Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка осталась на том же уровне из-за инвестиций в B2B-направление на рынке Северной Америки. По направлению цифровой бытовой техники объемы инвестиций в B2B-бизнес привели к снижению доходов в годовом исчислении, несмотря на небольшой рост общего спроса на рынке и активные продажи кондиционеров и стиральных машин в Корее.